Путін сказав всього дві речі: Жданов звів промову диктатора до головної теми

27 жовтня російський диктатор виступив з промовою на сесії міжнародного дискусійного клубу "Валдай". Він вкотре відзначився низкою цинічних заяв, з яких можна виділити 2 головних тези.

Їх 24 каналу назвав військовий експерт Олег Жданов. За його словами, першою є те, що очільник Кремля оголосив виклик Заходу під виглядом "антиколоніальної війни".

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"Антиколоніальна війна" та перемовини: 2 головні тези Путіна

Так, Владімір Путін намагався схилити на свій бік Латинську Америку. А також інші країни, які мають колоніальні претензії одна до одної.

Друге, що Путін сказав – він дуже прагне перемовин з тим самим Заходом, проти якого готовий вести "антиколоніальну війну",

– розповів Жданов.

Він зауважив, що росіяни не можуть сказати прямо, що хочуть сісти за стіл переговорів, бо для них це буде принизливо. Крім того, країна-агресорка хоче зберегти позицію сили у будь-яких перемовинах і вести їх на своїх умовах.

"Вони ж не виводять війська з нашої території для початку перемовин. Вони готові сьогодні й зараз обговорювати ті "досягнення та здобутки", які вони захопили в Україні", – пояснив військовий експерт.

Жданов назвав 2 головних тези з промови Путіна: дивіться відео

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