Є жорсткий і м'який варіанти: чого чекати Україні від виступу Трампа в Конгресі

Президент США 4 березня виступить у Конгресі з промовою. Трамп таким чином підіб'є підсумки перших тижнів свого перебування у Білому домі.

Політолог Олег Саакян у розмові з 24 Каналом висловив думку, що промова американського лідера буде присвячена багатьом темам, а не тільки російсько-українській війні.

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2 варіанти промови Трампа

Ймовірно, що Трамп говоритиме про Близький Схід, свої успіхи там, в цілому про свою зовнішньо політику, бо його рейтинги знизилися. Понад 10% підтримки громадян, зі слів політолога, він вже втратив.

Йому зараз треба на внутрішню аудиторію надіслати ключові меседжі для своїх прихильників, щоб вони могли їх тиражувати. Можу припустити, що є жорсткий і м'який варіанти промови щодо російсько-української війни,

– озвучив Саакян.

Жорсткий варіант, на думку політолога, передбачатиме оприлюднення певних компроматів та звинувачень, оздоблених російськими пропагандистськими тезами. Наприклад, він може сказати, що в Україні спонсорувалися Байденом біолабораторії в межах певних програм, що Байден створив міжнародну корупцію-синдикат, який був зацікавлений у війні й на цьому зароблялися гроші, а Зеленський буцімто є частиною цього процесу.

Він може говорити це і багато інших тез, щоб виправдати свою позицію, що ніби він хоче захистити Україну, але йому доводиться її захищати не тільки від Путіна, а й змови Байдена і Зеленського, яка не залишила іншого варіанту для очільника Кремля,

– зазначив Саакян.

США знизили рівень очікувань від України

Сьогодні Зеленський, як зауважив політолог, прямо не просив вибачення, але висловив прикрість стосовно того, яка ситуація склалася між ним і Трампом після скандалу в Овальному кабінеті. Така поведінка українського лідера направлена на те, аби промова Трампа пішла по м'якому сценарію.

Тоді він розкаже, що діалог з Путіним відбувся, що триває розмова про нормалізацію відносин, розкаже про мита у 20% для Китаю, що змусив Україну підписати угоду. Це буде переможна промова,

– озвучив Саакян.

Анонс про те, що Трамп нібито призупинить надання військової допомоги Україні, зі слів політолога, був зроблений спеціально для того, аби викликати реакцію і дати для неї часовий проміжок. Паралельно з цим було прокомуніковано з європейською та українською стороною про те, що Трамп готовий ескалювати ситуацію далі, якщо не буде знайдена точка дотику. Одночасно з цим, як наголосив Саакян, в команді Трампа знизили очікування від української сторони.

"Всі вже сказали, що угоду хочуть підписати, а вимоги щодо вибачень Зеленського були зняті, він мав продемонструвати, що готовий йти шляхом миру, що йому прикро стосовно того, що сталося у Білому домі. Це у промові Зеленського було відображено. США знизили рівень вимог", – підсумував Саакян.

Зазначимо, що військовий експерт, співзасновник Консорціуму оборонної інформації Михайло Самусь наголосив, що в нових заявах Зеленського, які він зробив напередодні промови Трампа, є важливі сигнали. На його думку, президент України таким чином спробував залагодити ситуацію, яка склалася після суперечки у Вашингтоні. Він також припустив, що може озвучити Трамп під час засідання у Конгресі.