Пропагандистські ЗМІ повідомляють про смерть Стремоусова – це може бути інсценування

Російські пропагандисти повідомляють про смерть одного із так званих ватажків окупаційної "адміністрації" Херсона Кирила Стремоусова.

Деякі російські телеграм-канали пишуть, що він загинув у ДТП біля Генічеська. Наразі встановлюють усі деталі, інформація потребує підтвердження.

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Згодом про смерть гауляйтера повідомили й російські офіційні ЗМІ з посиланням на пресслужбу адміністрації.

Водночас у мережі вимагають доказів смерті окупанта. Мовляв, це може бути частиною інформаційно-психологічної операції.

Покажіть тіло, хоч в пакетику. Можемо організувати збір коштів на голову Стремоусова. Можна без пакетика, просто голову,

– іронізують користувачі.

Це може бути інсценування

У коментарі Суспільному, перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський сказав, що інформація про загибель Стремоусова не підтверджена. Тобто, можливе інсценування.

Зауважимо, що телефон гауляйтера сумно мовчить, Кирило не відповідає на дзвінки. Перевірив це активіст Сергій Стерненко.

Раніше, Стремоусов заявляв, що російські війська, ймовірно, відступлять на лівий берег Дніпра. Він також активно закликав місцевих мешканців евакуйовуватись.

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