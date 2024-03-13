Росія побоюється нових рейдів добровольців до виборів президента, – ISW

Російські добровольці, які воюють на боці України, 12 березня розпочали операцію безпосередньо на території країни-агресорки. Росія очікує, що ближче до виборів таких рейдів стане більше.

Інститут вивчення війни також зазначає, що навіть попри прориви кордону, Москва не бажає перекидати військових з інших напрямків. Вони використовують менш досвідчені сили.

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Рейд до виборів

Інститут вивчення війни повідомляє, що Росія використовує солдатів строкової служби для захисту свого кордону з Україною від обмежених вторгнень. Аналітики зазначають, що, ймовірно, це пов'язано з небажанням Кремля перекидати сили далі від лінії фронту.

У той самий час російські воєнкори відзначають, що вторгнення відбулося за кілька днів до президентських виборів в Росії 17 березня, і попередили, що найближчими днями можуть відбутися додаткові операції.

Мета операції – Москва

Один з бійців "Свободи Росії" зазначив, що легіон збирається піти на Москву. Він наголосив, що це питання кількох місяців і їхнє стратегічне завдання. Заради нього все це й розпочалося. Однак, як наголошує росіянин, наразі добровольці не готові до походу на російську столицю.

Легіон "Свобода Росії", "Сибірський батальйон" і Російський добровольчий корпус хочуть активізувати внутрішню опозицію в Росії. Операція російських добровольців була навмисно приурочена до президентських виборів. Вони хочуть принести "повітря свободи" принаймні у деякі регіони країни.

У зв'язку з рейдом російських добровольців, у селі Тьоткіно з'явилися бюлетені із запитанням "чи підтримуєте створення Курської автономної республіки". У легіоні "Свобода Росії" припустили, що Росію доведеться звільняти по частинам. Там зазначають, що у майбутньому країну-агресорку чекають серйозні революційні процеси.