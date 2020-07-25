У лютеранській церкві святої Катерини в Києві у суботу, 25 липня, прощаються із померлим за загадкових обставин Олексієм Кучапіним. Родичі впевнені, що смерть не була насильницькою, а передсмерта записка належить саме Кучапіну.

На прощання із Олексієм Кучапіним прийшли близько сотні знайомих і родичів загиблого, повідомляє журналіст 24 каналу.

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Прощальна записка

Пастор церкви Ігор взяв слово від родичів і зазначив: вони повністю довіряють слідству і вірять, що записку лишив сам Олексій, ствердивши так свої наміри. Родичі впевнені, що це саме його записка – почерк належить померлому. Ба більше, Кучапін обговорював зі знайомими те, про що у ній йдеться.

У записці Олексій звертався до Бога і писав, що його життя було складним, він виріс на вулиці, загубив себе, але життя чоловіка змінилося "після зустрічі з Тобою".

На прощанні йшлося зокрема про те, що Кучапін перед тим, як зайнятися благодійністю, 10 років тому проходив лікування від алко- і наркозалежності.



Прощання відбулося у лютеранській церкві в Києві / Фото Артура Зайонца (24 канал)

Крім того, родичі зазначають: останній рік він часто жалівся на стан здоров'я.

Щодо погроз, про які пишуть користувачі у соцмережах, інший пастор церкви зазначив: це не відповідає дійсності. Смерть не була насильницької, а хтось навмисне розхитує ситуацію.



Отець зачитав фрагмент записки, яку нібито Кучапін залишив / Фото Артура Зайонца (24 канал)

Чи справді записка належала Кучапіну, у поліції поки не стверджують: спершу мають прийти результати графологічної експертизи.

Прощання з Олексієм Кучапіним у Києві – дивіться відео

Хто такий Олексій Кучапін? 39-річний волонтер, керівник громадської організації "Дім Милосердя". Займався розслідуваням справ, пов'язаних із продажем дітей.



Олексій Кучапін опікувався безпритульними і намагався повертати відібрані у літніх людей квартири. Під час карантину Олексій за свої гроші винаймав квартири для бездомних людей.

Смерть Олексія Кучапіна: коротко