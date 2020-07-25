Прощання з Олексієм Кучапіним: родичі вірять слідству і залишеній передсмертній записці
У лютеранській церкві святої Катерини в Києві у суботу, 25 липня, прощаються із померлим за загадкових обставин Олексієм Кучапіним. Родичі впевнені, що смерть не була насильницькою, а передсмерта записка належить саме Кучапіну.
На прощання із Олексієм Кучапіним прийшли близько сотні знайомих і родичів загиблого, повідомляє журналіст 24 каналу.
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Прощальна записка
Пастор церкви Ігор взяв слово від родичів і зазначив: вони повністю довіряють слідству і вірять, що записку лишив сам Олексій, ствердивши так свої наміри. Родичі впевнені, що це саме його записка – почерк належить померлому. Ба більше, Кучапін обговорював зі знайомими те, про що у ній йдеться.
У записці Олексій звертався до Бога і писав, що його життя було складним, він виріс на вулиці, загубив себе, але життя чоловіка змінилося "після зустрічі з Тобою".
На прощанні йшлося зокрема про те, що Кучапін перед тим, як зайнятися благодійністю, 10 років тому проходив лікування від алко- і наркозалежності.
Прощання відбулося у лютеранській церкві в Києві / Фото Артура Зайонца (24 канал)
Крім того, родичі зазначають: останній рік він часто жалівся на стан здоров'я.
Щодо погроз, про які пишуть користувачі у соцмережах, інший пастор церкви зазначив: це не відповідає дійсності. Смерть не була насильницької, а хтось навмисне розхитує ситуацію.
Отець зачитав фрагмент записки, яку нібито Кучапін залишив / Фото Артура Зайонца (24 канал)
Чи справді записка належала Кучапіну, у поліції поки не стверджують: спершу мають прийти результати графологічної експертизи.
Прощання з Олексієм Кучапіним у Києві – дивіться відео
Хто такий Олексій Кучапін?39-річний волонтер, керівник громадської організації "Дім Милосердя". Займався розслідуваням справ, пов'язаних із продажем дітей.
Олексій Кучапін опікувався безпритульними і намагався повертати відібрані у літніх людей квартири. Під час карантину Олексій за свої гроші винаймав квартири для бездомних людей.
Смерть Олексія Кучапіна: коротко
- Про зникнення волонтера 16 липня повідомила його дружина. Чоловік сказав рідним, що їде у Дніпро, і зник.
- Пошуки тривали майже тиждень, поки 22 липня тіло Кучапіна не знайшли в орендованій квартирі в Дніпрі.
- Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство", як це зазвичай роблять у випадках, коли знаходять тіло мертвої людини. Однак там зазначають: Кучапін залишив передсмерту записку, а на тілі не було видимих ознак насильницької смерті.
- У соцмережах користувачі обурилися версії поліції про самогубство. Знайомі та друзі почали постити фотографії із місця злочину, де зокрема видно закривавлений диван.
- У поліції зазначають: сліди крові на дивані з'явилися через те, що тіло декілька днів пролежало за температури у понад +25.
- Тим часом дружина і рідні не заперечують версії слідства.
- Священник-волонтер Захарій Керстюк – друг Олексія, напередодні розповів про численні погрози в їхній з Кучапіним бік, нібито через допомогу безпритульним.
- Встановити причину смерті можна буде після декількох експертиз, адже тіло Кучапіна значно розклалося.