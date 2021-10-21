У відомстві запевнили, що ситуацію ускладнюють гірничодобувні підприємства та кар'єри. Про це розповів голова Державної екологічної інспекції України Андрій Мальований.
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Мальований пояснив, що 20 жовтня вміст пилу в повітрі становив від 0,2 до майже 0,4 міліграма на метр кубічний при нормі – 0,15. Посадовець пояснив, що:
- відсутність опадів спричиняє пересушення ґрунту;
- сильний вітер здіймає верхній шар землі, що призводить до запилення повітря на великій території.
У повітря потрапляють небезпечні сполуки, які небезпечні для людей
У місті пилова буря посилюється великою кількістю гірничодобувних підприємств та кар'єрів.
Внаслідок сильного вітру небезпечні сполуки та дрібнодисперсні частки з територій промислових об'єктів потрапляють у повітря. Це становить загрозу для здоров'я людей,
– пояснив Мальований.
У відомстві розповіли, як убезпечити себе від наслідків бурі. Зокрема потрібно:
- зменшити час пересування містом;
- на вулиці захищати обличчя тканинною пов'язкою або маскою, за можливості вдягти окуляри;
- увімкнути зволожувачі повітря, робити вологе прибирання кілька разів на день;
- для людей із захворюваннями дихальних шляхів – мати під рукою ліки, інгалятори.
Останні пилові бурі в Україні: що відомо
- 21 – 22 червня у кількох регіонах України пронеслася пилова буря. "Пилова хмара" простягнулася від Запорізької області через Дніпропетровщину, Полтавщину, Черкащину до Києва та Чернігівщини.
- 22 червня завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух пояснила, що пилова буря найімовірніше "прийшла" з регіону Каспійського моря, тобто з Казахстану.
- У серпні у Києві та ближніх містечках також вирувала пилова буря. Там здійнявся шквальний вітер і почалася сильна гроза. У столиці вітер підняв у повітря пісок і сміття.