У Путіна лише один вихід: як Кремль може відповісти на протести після "виборів"
У Росії все частіше проходять протести родичів мобілізованих. Однак вже зараз їх почнуть жорстко репресувати, тому навряд чи цей рух зможе стати масовим.
Після президентських "виборів" у Росії Кремль розпочне жорстку мобілізацію. Таку думку 24 Каналу озвучив російський опозиційний політик Геннадій Гудков.
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Путін оголосить жорстку мобілізацію
Геннадій Гудков припустив, що зараз російські силовики перевіряють, чи дійсно у протестувальників хтось воює або загинув на фронті. Усіх, хто підтримує цей рух, почнуть жорстко репресувати, не чіпаючи тих, у кого хтось воює чи загинув.
Навряд чи цей рух може бути масовим, адже від нього вже почали відсікати будь-яку суспільну підтримку. Але Кремль це дратує та бентежить. Тому у відповідь після свого "переобрання" Владімір Путін оголосить жорстку мобілізацію.
Раніше у Кремлі сподівались на так звану "добровільну" мобілізацію. Вони тиснули, лякали, нові окупанти прибували на фронт. Але зараз особового складу не вистачає, тому не проводять ротацій.
Відповідь системи буде дуже простою – жорстка мобілізація. Тоді вже можна буде робити ротацію, щоб зняти проблему. На мою думку, вона буде розв'язуватись саме у такий спосіб, я не бачу іншого способу,
– вважає опозиціонер.
Протести дружин мобілізованих: останнє
- Рух дружин російських мобілізованих розпочав свою діяльність восени 2023-го року. Вони вимагають демобілізації своїх чоловіків. Зауважимо, що росіянки не виступають проти війни Росії в Україні. Згодом цей рух став більш радикальним.
- Дружини мобілізованих росіян провели акцію у центрі Москви з вимогою повернути їх чоловіків додому. Раніше Кремль ігнорував подібні мітинги. Однак цього разу навідалися російські силовики. Дружин вони не чіпали, однак затримували журналістів, які фіксували акцію руху "Шлях додому". Їх традиційно запхали в автозак та відвезли у невідомому напрямку.
- Аналітики ISW вважають, що під час акції спеціально затримували саме журналістів, а не дружин. У такий спосіб хотіли перешкодити висвітленню акції та запобігти перетворенню в інформаційному просторі членів руху на "мучеників" через арешти.