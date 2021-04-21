У Росії спалахнули масштабні мітинги на підтримку Навального: фото, відео

Росіяни 21 квітня вийшли на протести, аби підтримати ув'язненого Олексія Навального. Здоров'я опозиціонера за час перебування у колонії значно погіршилося. Його близькі заявляють, що стан – критичний.

Протести у Росії на підтримку Навального

Протести відбуваються у містах Росії, а також за кордоном. На вулиці міст вийшли колони силовиків.

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На акції у Владивостоці зібралися від 500 до 1000 людей. Вони ходили колонами і вигукували "Росія будь вільною!", "Волю Навальному!" та "Вставайте міста, з батьківщиною – біда!".

Дивіться відео протесту у Владивостоці:

У Сибіру на протестувальників з самого ранку чекають поліцейські та силовики. Вони сформували огорожі.

У Хабаровську зафіксували колони силовиків. Вони ходять центром міста, аби зупинити акції на підтримку Навального. Водночас кілька десятків людей водили хороводи та співали "Катюшу" на фоні військової техніки.

Силовики у Хабаровську: відео

Протестувальники співають "Катюшу": відео

Акції за кордоном

Демонстрації на підтримку Навального відбулися у Сіднеї та Сіетлі. Люди вийшли до дипломатичних представницт Росії з плакатими "Волю Навальному".



Акція у Сіднеї / Фото Meduza

Перші затримання

За даними Meduza, правоохоронці приходили з обшуками до активістів та членів штабу Навального у різних містах Росії. До журналістів навідувалися навіть о 06:30, мотивуючи це "профілактичною бесідою".

Кого затримали

Політика Володимира Рижкова;

волонтерку Ольгу Комлеву з Уфи;

заступника директора Інституту прикладної фізики РАН Ефіма Хазанова;

кінорежисера Артема Бурлова та інших.

Заклики до масштабних протестів

Росіян закликали виходити на мітинги, коли стан здоров'я опозиціонера погіршився." Ви коли-небудь бачили, як вбивають людину? Ви бачите це прямо зараз", – наголосили у Навального.

І як би не хотілося не думати про це, Олексія Навального вбивають. Страшним способом. На очах у всіх нас,

– наголосили його соратники.

"Перед кожним постає питання, чи готові ми зробити щось, аби врятувати життя людині, яка багато років ризикує нею заради нас", – додали вони.

Організатори наголосили, що життя Навального висить на волосині."Ми не знаємо, скільки він зможе витримати. Але зрозуміло, що часу немає", – підкреслили вони.

У якому стані Навальний

Наприкінці березня він оголосив голодування, щоб до нього допустили приватного лікаря. Перед тим він скаржився адвокатам на сильні болі у спині.

17 квітня лікарка опозиціонера повідомила, що політик у критичному стані. Адже через низьку кількість калію у крові в нього може зупинитися серце.

19 квітня у Федеральній службі виконання покарань повідомили, що переводять Навального з колонії у стаціонар обласної лікарні для засуджених.

Водночас там стверджують, що опозиціонера щодня оглядає лікар-терапевт. А стан його здоров'я називають "задовільним".