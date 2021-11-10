Затримують прихильників опозиції: у Грузії почався судовий процес над Саакашвілі
Джерело:Ekho Kavkaza
У Тбілісі 10 листопада стартував судовий процес у справі Міхеіла Саакашвілі. Сам політик не буде присутній на слуханні. Прихильники опозиції вже вийшли на протести.
Адвокат Саакашвілі Бека Басілая заявив, що пенітенціарна служба вирішила не привозити його до суду. Саакашвілі навіть не сказали, що суд вимагав його присутності. Він дізнався про це з телевізора.
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Басілая, як пише Sputnik Грузія, вже прибув до будівлі суду. Правозахисник вимагатиме прямої трансляції суду. Серед журналістів на процес допустили тільки оператора та журналіста грузинського "Першого каналу".
Почались протести й затримання
До будівлі Служби державної безпеки на протести вийшли прихильники опозиції. Вони вимагали доставити Саакашвілі до суду.
Почалась штовханина із правоохоронцями. У мережі оприлюднили відео, як силовики заштовхують людей в машини.
Яку справу слухають
Сьогодні слухання стосуються справи про розгін мітингу опозиції у листопаді 2007 року, а також погрому у телекомпанії "Імеді". До речі, слідство триває вже 8 років.
Мітинг біля суду / Фото "Радіо Свобода"
Що відомо про затримання Саакашвілі
- Саакашвілі повернувся у Грузію напередодні парламентських виборів. Вже 1 жовтня стало відомо, що його затримали через відкриті кримінальні справи.
- Після ув'язнення він оголосив голодування, яке триває вже 41 день. У результаті політик схуд на 20 кілограмів. Його стан здоров'я поступово погіршувався та почались проблеми з серцем.
- Нардепка та кохана Саакашвілі Єлизавета Ясько заявила, що політика слід перевезти до сучасної лікарні, оскільки існує загроза його життю.
- Експрезидента Грузії 8 листопада забрали вертольотом із в'язниці в Руставі. Його привезли до Глданської в'язниці.
- Прихильники ув'язненого вийшли на мітинг "Свободу Міші". Запевняли, що він буде мирний, однак розходитись не збираються.