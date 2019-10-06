Протестувальники у Києві пішли до Офісу Президента – фото та відео

Учасники акції протесту "Зупинимо капітуляцію" у Києві із плакатами та гаслами прийшли до будівлі Офісу Президента. Перед тим вони провели віче на Майдані Незалежності.

Учасники акції принесли до Офісу Президента червоно-чорний прапор, також протестувальники тримають національні та кримськотатарські прапори.

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На Майдані Незалежності у Києві активісти оголосили про створення руху опору і висунули низку вимог. Згодом колона вирушила до Офісу Президента – там скандували "Слуга виходь, народ прийшов" та "Ні капітуляції". Згодом протестувальники пішли до Верховної Ради.

Список вимог протестувальників:

– заборонити впровадження особливого статусу для окремих районів Донеччини і Луганщини або будь яких інших регіонів України;

– заборонити використання амністії для бойовиків так званих "ДНР" і "ЛНР";

– заборонити відведення українських військ від лінії розмежування;

– заборонити формування будь яких недержавних воєнізованих формувань, зокрема "народних міліцій" на території окупованого Донбасуж

– заборонити проведення виборів в будь які органи влади або самоврядування на території так званих "ДНР" і "ЛНР" до отримання повного контролю по всій довжині українсько-російського кордону.

– вийти з безперспективного Мінського формату та ініціювати Будапештський формат переговорів

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