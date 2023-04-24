Протягом останніх 3 діб у нас на Півдні потужні результати роботи, – Гуменюк

Наталія Гуменюк розповіла, що зараз відбувається на Південному напрямку. Останні дні українські захисники показують дуже потужні результати роботи.

Керівниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що за останні 3 дні втрати росіян на Півдні значно зросли. Про це пише 24 Канал.

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Останні 3 дні ЗСУ завдають потужних ударів по росіянах на Півдні

Гуменюк розповіла, що зараз українські захисники підчищають лівий берег від російських загарбників. Останні дні результати роботи "дуже потужні".

Буквально 3 останні доби у нас досить потужні результати нашої бойовий роботи,

– сказала вона.

За її словами, за добу на Південному напрямку вдається знищувати від 13 до 20 одиниць техніки. Зокрема добре вдається влучати та нищити:

артилерійські установки,

танки,

автобронетехніку,

засоби ППО ворога.

Триває зачищення передової

Наталія Гуменюк уточнила, що зараз триває робота по зачищенню передової смуги лівого берега Дніпра. Вона підкреслила, що операція дуже потужна, проте поки що це контрбатарейний режим боротьби. Також вона вкотре попросила дати військовим змогу виконувати свою роботу тихо.

Якщо вірити в нас і дати нам можливість попрацювати в тиші, ми обов'язково зробимо добрі новини,

– наголосила Гуменюк.

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