Провокації не спрацюють: у РНБО розповіли, як Україна виселить УПЦ МП з Лаври

Українська православна церква Московського патріархату повинна покинути Києво-Печерську лавру. Адже заповідник розірвав договір оренди з УПЦ МП з 29 березня 2023 року.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив у ефірі телемарафону, що у Росії є план, щоб створити картинку для російського телебачення і показати, що нібито українська влада фізично "тисне" на представників духовенства, яке там є, пише 24 Канал.

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Проте Олексій Данілов запевнив, що Україна фізично не буде виганяти УПЦ МП з Києво-Печерської лаври. Адже це не українська тактика.

Як Україна виселить УПЦ МП з лаври

Спокійно рішення країни буде виконане, державний заповідник буде повністю в руках України. Потім ми будемо вирішувати, що там буде відбуватись,

– заявив Данілов.

Він запевнив, що рішення, які ухвалила держава, будуть виконуватись всіма, незалежно від професії та роду занять.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України пояснив, що всі провокації, які наразі готує Росія – не спрацюють. Данілов запевнив, що штовхання митрополитом Павлом (Лебедем) журналістки, ламання камери журналістів Суспільного іншим представником УПЦ МП – це все з тієї ж серії.

"Ми розуміємо дії п'ятого і першого управління ФСБ, які сьогодні опікуються цими питаннями. Ще раз наголошую – все буде виконано, згідно з законом. Лавра буде очищена від тих людей, які там наразі перебувають", – заявив Данілов.

Секретар РНБО додав, що ми розуміємо, що це російський проєкт.

Варто додати, що очільник Києво-Печерської лаври митрополит Павло Лебідь не приймає факт виселення УПЦ МП зі святині. Під час свого звернення 29 березня Павло, що більш відомий як "Паша Мерседес" погрожував владі та заявив: "Я не поїду до останнього із вас, поки не похороню всіх".

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