Жителі Одеси 9 травня вийшли на вулиці, щоб відзначити День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Не обійшлося без сутичок. Провокатори демонстрували заборонену символіку, вигукували проросійські гасла.

Мешканці Одеси вранці 9 травня прийшли до пам'ятника Невідомому матросу, стели "Крила перемоги", меморіал 411-ї берегової батареї та Алеї Слави. Люди ставили квіти та принесли фото своїх родичів, та організованої ходи не було.

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Вшанування Дня перемоги над нацизмом в Одесі

У місті також проходило кілька автопробігів. За порядком стежили орієнтовно 1300 поліцейських. Грав оркестр театру духової музики імені Саліка.

Як відзначали День перемоги над нацизмом в Одесі / Фото "Думская"

Тільки орієнтовно об 12 годині на Алеї Слави між людьми та правоохоронцям виникла штовханина. Причиною був портрет Жукова з георгіївською стрічкою – він належить до забороненої символіки, тож правоохоронці намагались його прибрати.

Після цього провокатори кричали проросійські гасла: "фашисти" та "Одеса – російське місто".

За інформацією "Громадського", на Алеї Слави відбувся захід пропагандистської російської організації "Безсмертний полк".

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Деталі від поліції

Правоохоронці викрили 6 порушників громадського порядку.

П'ятеро з них доставлені до відділів поліції з Алеї слави, ще один – з 412 берегової батареї,

– кажуть поліцейські.

У поліції склали протоколи:

1 протокол – за виготовлення та пропаганду георгіївської (гвардійської) стрічки;

2 протоколи – за дрібне хуліганство;

ще 2 – за злісну непокору законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця;

та 1 протокол – за порушення правил щодо карантину.

Зверніть увагу! У поліції нагадували, що за виготовлення і пропаганду георгіївської стрічки можливий штраф від 850 до 2250 гривень. Окрім того, виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки і пропаганда комуністичного та нацистського тоталітарних режимів карається позбавленням волі до 5 років.

Що цьому передувало