Провокаційне запитання, – Путін про наміри Росії напасти на Україну

Володимир Путін заявив, що ймовірні наміри Росії напасти на Україну це "провокаційне запитання". Глава Кремля також цинічно заявив нібито Росія провадить "миролюбну зовнішню політику".

Путін заявив також, що нібито "кожна країна має право обирати найбільш прийнятний для себе спосіб забезпечення своєї безпеки". Таку заяву глава Кремля зробив на пресконференції 8 грудня, відповідаючи на питання журналістів.

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Путін назвав питання про намір напасти на Україну "провокаційним"

Володимир Путін заявив, що "це питання провокаційне".

Росія проводить миролюбну зовнішню політику, але вона має право забезпечувати свою безпеку, як я вже сказав, у середньостроковій та віддаленій перспективі. І ми це обговорюємо з нашими партнерами, з усіма нашими партнерами, включаючи вчорашнього мого співрозмовника, президента США пана Байдена,

– заявив глава Кремля.

Окрім того, Путін пояснив, що нібито "кожна країна має право обирати найбільш прийнятний для себе спосіб забезпечення своєї безпеки".

Однак цинічно запевнив, що нібито "це має бути зроблено так, щоб не порушувати інтереси інших сторін та не підривати безпеку інших країн, у даному випадку – Росії".

Лідер Кремля також продовжив у традиційній для російської пропаганди манері заявляти, що нібито свобода "дана від Господа властивість кожної людини, і вона має бути безмежною, але доти, доки вона не стикається зі свободою іншої людини". Далі Путін пояснив, що нібито через те, що "тут повинні вступати в силу взаємні обмеження", він й поговорить ще раз зі Джо Байденом.

Коротко про розмову Джо Байдена та Володимира Путіна

Джо Байден та Володимир Путін поговорили по відеозв'язку 7 грудня. Розмова по захищеній лінії відбувалась понад дві години.

Попередньо політики мали обговорити стягнення російських сил до кордонів України та загрозу нового вторгнення, просування НАТО на Схід, стратегічну стабільність, регіональну безпеку, двосторонні відносини, а також ситуацію в Афганістані.

За результатами переговорів Джо Байден висловив очільнику Кремля занепокоєння з боку США та європейських союзників країни через скупчення російських військ біля України. Також лідер США пригрозив Путіну рішуче відреагувати на ескалацію конфлікту з Україною

У Кремлі за результатами переговорів заявили, що Путін у розмові сказав нібито "не перекладати відповідальність за ситуацію в Україні на плечі Росії".

8 грудня у Кремлі сказали, що президенти США та Росії домовилися про ще одну розмову. Терміни та теми нових переговорів Росії та США наразі не визначили.

Путін та Байден поговорили про Україну – дивіться відео