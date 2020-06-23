З 1 липня в Україні зростає прожитковий мінімум. Через виплати, які до нього прив'язані зростуть. Це пенсії, допомога по безробіттю, допомога на дітей та аліменти.

Як зросте прожитковий мінімум

З 1 січня в Україні підвищили прожитковий мінімум, запланувавши ще два підвищення: 1 липня та 1 грудня. Відтак з 1 липня прожитковий мінімум зросте на 91 гривню до 2 118. Це загальний показник. Як збільшення прожиткового мінімуму вплине на виплати українцям – у матеріалі 24 каналу.

Важливо Пенсія з 1 липня 2020 в Україні збільшується: кому і на скільки

За категоріями прожитковий мінімум буде таким:

Для дітей віком до 6 років – 1 859 гривень;

гривень; Для дітей віком 6-18 років – 2 318 гривень;

гривень; Для працездатних осіб – 2 139 гривень;

гривень; Для осіб, які втратили працездатність – 1 712 гривень.

Зарплата

Попри те, що підвищують прожитковий мінімум, мінімальну зарплату підвищувати цьогоріч не збираються, а відтак у липні вона залишиться на рівні 4 723 гривні.

Проте до прожиткового мінімуму прикріплена індексація зарплати. З 1 липня вона складе 2 197 гривень. Індексацію зарплати повинні проводити всі роботодавці незалежно від розміру зарплати працівника.

Допомога по безробіттю

Розмір цієї допомоги частково прикріплений до прожиткового мінімуму. Проте не мінімальна сума. Вона й надалі залишиться 650 гривень (на час карантину – 1 тисяча гривень). Натомість максимальний розмір допомоги збільшиться до 8 788, адже це чотири прожиткові мінімуми.

Статус безробітного в Україні мають близько 500 тисяч осіб. Держава вже за три місяці карантину виплатила 1,2 мільярда гривень допомоги, за словами міністра Мінекономіки. Зазначимо, що на час карантину спростили умови отримання статусу безробітного та відповідно допомоги. Покрокову інструкцію читайте у нашому матеріалі Допомога по безробіттю 2020: скільки і кому платять.

Мінімальний розмір пенсії

З 1 липня зросте мінімальна пенсія, оскільки вона прив’язана до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Відтак пенсіонери отримуватимуть як мінімум 1 712 гривень.

Водночас зростає надбавка на вислугу років. Жінкам, які працювали понад 30 років та чоловікам, що працювали понад 35 років за кожен додатковий рік платитимуть 17,12 гривень щомісячної надбавки до пенсії. Це 1% від мінімальної пенсії.

Додамо, що у червні Рада підтримала підвищення соцвиплат. Одинокі пенсіонери за 80 у липні отримають додаткові 1 100 гривень і так буде щомісячно.

Мінімальний розмір аліментів

Мінімальний розмір аліментів не може бути меншим за 50% прожиткового мінімуму для відповідної категорії:

для дітей віком до 6 років — 929,50 гривень;

гривень; для дітей віком від 6 до 18 років — 1159 гривень.

Допомога на дітей

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування:

на дітей віком до 6 років – 4 647 гривень;

гривень; на дітей віком 6-18 років – 5 795 гривень.

Це 2,5 прожиткові мінімуми.

Соціальна допомога на дітей з інвалідністю, над якими встановлено опіку чи піклування складатиме 3,5 розміру прожиткового мінімуму:

на дітей до 6 років з інвалідністю – 6 506,5 гривень;

гривень; на дітей від 6 до 18 років – 8 113 гривень.

Чому прожитковий мінімум не відповідає дійсності

Прожитковий мінімум в Україні занижений. Він не передбачає реальних потреб людей на одяг, транспорт, засоби гігієни, не кажучи вже про оренду житла та сплату комунальних послуг. Його вистачає хіба що на харчування і то не завжди.

Прожитковий мінімум в Україні став низьким стандартом якості життя, оскільки внаслідок заниження його розмірів були встановлені низькі розміри мінімальної заробітної плати, мінімальної пенсії за віком, допомоги малозабезпеченим сім’ям та інших соціальних виплат,

– йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту №3515.

В Україні існує ще поняття "фактичний прожитковий мінімум", який щомісяця визначає Міністерство соціальної політики. У травні 2020 фактичний прожитковий мінімум становив 3 901 гривня (з урахуванням суми обов’язкових платежів – 4 474 гривні), для дітей віком до 6 років – 3 642 гривні, для дітей віком від 6 до 18 років – 4 477 гривні, для працездатних осіб – 4 043 гривні (з урахуванням суми обов’язкових платежів – 5 022 гривні), для осіб, які втратили працездатність, – 3 307 гривень. Ці цифри близькі до тих, які пропонують у законопроєкті. Водночас вони на 92% вищі за ті, які є зараз.

Як можуть змінити прожитковий мінімум у 2021

Законопроєкт №3515 прив'язує прожитковий мінімум до середньої зарплати в Україні. Прожитковий мінімум має бути щонайменше 40-50% від розміру середньої зарплати. Тобто у 2021 – це щонайменше 40% від середньої зарплати за 2019 з урахуванням прогнозованої інфляції за 2020.

Законопроєктом передбачають, що у 2021 році прожитковий мінімум становитиме не менше 40% від середньої зарплати і щороку цей відсоток зростатиме на 1 пункт, допоки у 2031 не досягне не менше 50% від середньої зарплати.

Детальніше Зарплати, пенсії та соцвиплати по-новому: прожитковий мінімум можуть підняти

Розрахуємо приблизно як збільшиться прожитковий мінімум у 2021. У 2019 році середня зарплата була 9 205 гривень. Припустимо, що рівень інфляції у 2020 буде на рівні 6% (це оптимістичний прогноз від глави Нацбанку, передає Економічна правда). В такому випадку на 2021 прожитковий мінімум зафіксують на рівні 3 900. Це майже вдвічі більше, ніж зараз.