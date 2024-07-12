Пуски "Калібрів" з Каспію важко зафіксувати, – Defence Express про зміну тактики Росією

У росіян існує Каспійська флотилія, ядро якої складають три ракетні корвети проєкту "Буян-М". Також на Каспії є інфраструктура для запуску крилатих ракет морського базування.

Тобто так, ворог може запускати ракети з кораблів в акваторії Каспійського моря. Про це розповів військовий експерт Defense Express Іван Киричевський в етері "Еспресо".

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Росія вже використовувала Каспійське море для ударів

Раніше росіяни проводили демонстраційні пуски "Калібрів" по Сирії з акваторії Каспійського моря. Також Росія вже запускала звідти ракети по Україні у квітні-травні 2024 року.

Чому припинилося? Теж питання відкрите. Але відповідно сам фактор того, що росіяни можуть, окрім тих Х-101 із Ту-95МС над акваторією Каспійського моря, пускати "Калібри" із тамтешніх корветів, теж треба враховувати,

– сказав Киричевський.

Чому такі пуски виявити складніше

Іван Киричевський пояснив, що пуск із корвета виявити складніше, ніж пуск зі стратегічного бомбардувальника. Тому що бомбардувальник летить на відносно великій висоті і його можна побачити загоризонтним радіолокатором.

Корвет, він, скажімо так, менш помітний у радіолокаційному плані. Відповідно, пуск виявити складніше,

– сказав експерт.

Він зазначив, що не варто панікувати, що окупанти тотально перейдуть до пуску "Калібрів" із Каспійського моря. Росіяни постійно намагаються змінювати свої прийоми в обстрілах, щоб наша ППО мала менше можливостей для реакції і гірше справлялася з відбиттям подібних ударів.

Експерт також додав, що росіяни можуть виробляти до 30 ракет "Калібр" щомісяця. Ворог старанно накопичує ці ракети.