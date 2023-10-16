Їде отримувати ярлик на правління, – політтехнолог припустив, чому Путін активізувався у медіа

Владімір Путін активізувався у медіа. Очільник Кремля заявив китайським журналістам, що він буцімто хотів "припинити війну", а не розв'язати. Також він, мовляв, не збирається воювати зі США. Та ці заяви президент Росії робить напередодні свого візиту в Китай.

Про це 24 Каналу заявив політтехнолог Юрій Подорожній, зауваживши, що цей візит важливий для Путіна.

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"Заяви напередодні важливого візиту з підтвердженням ярлика, який він отримував раніше від Китаю на царювання та правління", – сказав політтехнолог.

США можуть готуватися до війни

Нині увесь світ обговорює доповідь, яку зробили у Конгресі США. У ній йдеться про те, що розроблятиметься та реалізовуватиметься стратегія, відповідно до якої США можуть воювати з двома країнами – Росією та Китаєм.

Після початку війни в Україні американські військові підкорегували свої стратегії ведення сухопутної війни та акценти на виробництві нових видів зброї.

Америка готується до війни з двома країнами або до двох війн з двома країнами. Думаю, усе рухатиметься до того, що це буде одна війна, але одночасно з двома країнами,

– припустив Юрій Подорожній.

Зазначимо, що така доповідь з'явилася на тлі напруженості відносин з КНР, зокрема, через Тайвань та загострення непорозумінь із Росією через повномасштабну війну на території України.

За його словами, різниця може бути у тому, що Китай та Росія корегуватимуть свої плани – робити їх узгодженими та спланованими.

"Думка про те, що Путін їде отримувати ярлик на правління, якраз і свідчить про те, що, принаймні, починаючи з Уралу, Китай визначатиме стратегію того, які війська і які плани у Росії будуть щодо майбутніх війн", – вважає політтехнолог.

Путін активізувався у медіапросторі: дивіться відео

Нині президент Росії у такому становищі, що глава КНР Сі Цзіньпін з цього отримає максимальний результат.

До того ж нещодавно з'явилася інформація про те, що між Вашингтоном та Пекіном пройшли переговори. Мовляв, буде нормалізація відносин між США та Китаєм.

"Чекатимемо візиту Путіна до Пекіна. Не думаю, що одразу будуть гучні чи якісь проривні заяви", – вважає Подорожній.

Активізація Путіна