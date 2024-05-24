Путін і так погано спить, – ексагент КДБ сказав, навіщо в ГУР заговорили про бункери диктатора

Неодноразово у ЗМІ з'являлась інформація, що Владімір Путін по всій території Росії має бункери, щоб переховуватись у разі надзвичайних ситуацій. У Головному управлінні розвідки повідомили, що Україні відомо, де розташований кожен із цих об'єктів.

Колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов розповів 24 Каналу, що розміщення бункерів Путіна не є великою таємницею для української розвідки, якій, крім цього, ще багато чого відомо. Він додав, що публічна заява ГУР – тролінг кремлівського диктатора.

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Прихований підтекст

Сергій Жирнов висловив думку, що заява Головного управління розвідки має на меті наголосити, що Путін вразливий, адже нещодавно був замах на життя прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, також в авіакатастрофі помер президент Ірану Ібрагім Раїсі. Це хороша можливість зіграти на почуттях диктатора, використовуючи ці події.

Путін і так погано спить, тому що боїться власних охоронців, ФСБ, армію. На останній зустрічі із генералами, ті сиділи не біля нього – був простір, щоб їм не вдалось дотягнутись до нього рукою,

– сказав він.

Колишній співробітник КДБ наголосив, що Владімір Путін параноїдально боїться всіх зі свого оточення. Українській розвідці відомо це, тому, на його думку, у ГУР організували ІПСО, щоб він ще більше хвилювався.

Ситуація в Росії: коротко