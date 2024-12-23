Путін боїться наслідків неприємних рішень, які може ухвалити Трамп

Владімір Путін напередодні вступу Дональда Трампа на президентську посаду продовжує виступати "миротворцем", заявляючи про нібито готовність до мирних переговорів. Водночас він продовжує висувати нові перепони, використовуючи мову ультиматумів.

Проте зараз невідомо, як на заяви Путіна реагуватиме Трамп, коли офіційно стане президентом США. Російський правозахисник Марк Фейгін розповів 24 Каналу, що Трамп, імовірно, вже отримав від Путіна негласні відповіді, на яких умовах він не згодний сідати за стіл переговорів.

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Яка стратегічна мета Росії

Фейгін зауважив, що Путін, зокрема, ніколи не погодиться на появу європейського миротворчого контингенту в Україні. Вочевидь 100-тисячна армія, яка встане як розділювальна сила під міжнародним мандатом, вже ніколи не вийде з української території.

Для Києва це добре, а для Москви – погано, тому що вона, за словами правозахисника, продовжує мати плани на всю Україну. А не тільки на її чотири області та Крим.

В цьому стратегічна ціль Росії, а європейські армії, які перебуватимуть на території України, будуть заважати її здійсненню. Тому що росіянам доведеться воювати і з європейцями також,

– пояснив він.

Саме тому Трамп, за словами Фейгіна, переміщується у площину неприємних рішень, які він буде змушений ухвалювати після своєї інавгурації 20 січня 2025 року.

Зверніть увагу! За даними західних ЗМІ, команда Трампа докладатиме зусиль, щоб схилити Москву та Київ до переговорів шляхом ультиматуму. Якщо Україні можуть погрожувати призупиненням військової допомоги, то Росії – збільшенням підтримки Києва.

Путін не хоче бути порушником

"Трампу доведеться виконувати свою передвиборчу обіцянку: той, хто не згоден на мир, той і є відповідальним за обвалення мирного процесу. Це означає, що він має бути покараний", – підкреслив правозахисник.

Покарання, як зазначалось під час виборчої кампанії Трампа, буде у тому, що Україна має отримати все, що їй необхідне для продовження війни. Зокрема, засоби, застосування яких може бути дуже болючим для Москви. І Кремль боїться, що Україні передадуть ракети Tomahawk.

У Росії є підстави боятися зміни ситуації насамперед через дистанційні засоби, які Україна може отримати у значно більшій кількості, ніж їй дають зараз, і почати їх застосовувати.

Через це Москва і веде цю публічну хитромудру гру, щоб не виглядати головним порушником мирних ініціатив та стороною, яка торпедує їх. Путін це розуміє і Трамп – також, і вони ведуть цю гру,

– відзначив Мар Фейгін.

До слова, спеціаліст зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов вважає, що Трамп задля того, щоб досягнути миру в Україні, може вдатися до використання певних інструментів. Зокрема, погроз у бік Росії щодо надання Україні необмеженої кількості снарядів та зброї. Києву ж він, імовірно, гарантуватиме розміщення іноземних військ.