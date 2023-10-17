Просить зустрічі з Сі: політтехнолог проаналізував інтерв'ю Путіна китайцям

Напередодні офіційного візиту до Пекіна кремлівський диктатор Владімір Путін дав інтерв'ю китайському телебаченню. Там від наговорив чимало, зокрема, намагався випросити особисту зустріч з лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Також Путін просить допомогу у Китаю, щоб схилити Україну до переговорів з Росією. Політтехнолог Михайло Шейтельман проаналізував 24 Каналу інтерв'ю російського диктатора.

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Що наговорив Путін

Під час інтерв'ю Владімір Путін вчергове взявся розповідати про нібито "невдалий" контрнаступ ЗСУ, "величезні" втрати України. Він розуміє, що китайці не будуть перевіряти цю інформацію та сподівається на їхню повну довіру, вважає Шейтельман.

Також російський диктатор дуже вихваляв президента Китаю Сі Цзіньпіна. Мовляв, китайський лідер має "далекоглядний та стратегічний розум", що це "відрізняє справжнього світового лідера від тимчасових правителів, які приходять на п'ять хвилин, щоб покрасуватися".

Зараз він поїде з черговими проханнями, принижуватись. Йому потрібні гроші, інвестиції, снаряди. Він їде щось просити. До речі, навіть у цій промові він просить про зустріч із Сі Цзіньпіном. Всередині інтерв'ю є фраза: "Я сподіваюсь, що у Сі Цзіньпіна знайдеться час зустрітися зі мною віч-на-віч",

– підкреслив він.

Політтехнолог зазначив, що кремлівський диктатор звертається до всіх, до кого може, щоб просити допомогу, аби схилити Україну до переговорів з Росією. Відомо, що наша держава не буде проводити жодних перемовин із воєнним злочинцем Путіним. Сприяння у цьому питанні він просить і у Сі Цзіньпіна.

У інтерв’ю Путін пригадав "мирний план" Китаю. Російський диктатор сказав, що потрібно взяти його за основу. А згодом він же заперечив існування світового порядку, тобто статуту ООН.

"Китайський мирний план навпаки побудований навколо статуту ООН. Там у першому пункті сказано, що всі держави мають право на суверенітет та територіальну цілісність згідно зі статутом ООН. Тому виходить, що, з одного боку, Путін каже, що візьмемо цей план. А з іншого боку, що він нібито беззмістовний, бо оснований на тому, що неможливо", – звернув увагу Шейтельман.

Шейтельман про інтерв'ю Путіна: дивіться відео

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