Не робить подарунків просто так: для чого Путін дав інтерв'ю Такеру Карлсону

Американський журналіст Такер Карлсон, який є прихильником та "рупором" Дональда Трампа, приїхав до Росії та взяв інтерв'ю у Владіміра Путіна. Водночас вихід інтерв'ю не стане подією, яка кардинально змінить ситуацію зокрема у війні.

Таку думку висловив 24 Каналу російський політолог Аббас Галлямов, зазначивши, що для Путіна було б краще, якби окупанти отримали якусь перевагу на фронті, зокрема в Авдіївці. Оскільки особливих успіхів на війні росіяни не мають, доводиться задовольнятися інтерв'ю з Карлсоном.

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Дуже важливий для Путіна

Для Путіна це краще, ніж нічого, тому що Карлсон – дійсно є популярним в США телеведучим. Тому сам факт цього інтерв'ю є ударом по наративу, що "Путін маргіналізував Росію", адже до Москви приїхав Такер Карлсон. Мовляв, він є лояльним до Путіна – "великого геополітичного гравця", думка якого нібито цікава усім в США.

На багатьох це справить враження. Особливо важливо це зараз – у той момент, коли ЦВК відмовило Борису Надєждіну в реєстрації його кандидатом в президенти Росії,

– підкреслив політтехнолог.

В цей період будуть домінувати настрої, що Путін злякався конкуренції з Надєждіним і тому не дозволив йому стати кандидатом.

Тому у цей момент дуже важливо витягти Карлсона та сказати: "Путін злякався Надєждіна? Хіба це не смішно? Подивіться, яка "зірка" із США прилетіла, щоб у Путіна взяти інтерв'ю. 10 годин трясся в літаку, щоб 2 години поговорити з очільником Кремля. Надєждіну таке навіть не снилося".

"Карлсон – це спосіб частково розв'язати проблему з Надєждіним. Розуміння, наскільки американський телеведучий важливий для Путіна, змушує припустити, що це дуже дорого коштувало Кремлю", – наголосив Аббас Галлямов.

Талановитий демагог

Виходячи з принципу "ворог мого ворога мій друг", Карлсон – союзник Путіна, тому що для телеведучого та Трампа головними ворогами є американські ліберали. А Путін також виступає проти них та підтримує консервативні цінності.

"Водночас Карлсон – талановитий демагог та самозакоханий персонаж, і він чудово усвідомлює, який подарунок робить Путіну. Проте такі люди є ненадійними та безплатних подарунків не дають. Він знає, що Путін дуже заможній, і тому Карлсон візьме з нього дуже багато", – впевнений політтехнолог.

Бориса Надєждіна не зареєстрували кандидатом на виборах президента Росії

"Опозиційний" політик, який робив антивоєнні заяви, зібрав 105 тисяч підписів на свою підтримку.

Проте в російському ЦВК, перевіривши 60 тисяч підписів, 9147 визнали недійсними. Через це Надєждіну відмовили у реєстрації кандидатом в президенти.

У відповідь Надєждін зазначив, що не має претензій до ЦВК, хоча водночас не згоден з позицією законодавців, які унеможливили збір підписів. Також він планує оскаржити рішення про відмову у реєстрації у російському Верховному суді.