Путін діє ірраціонально, – політолог розповів про плани нападу Росії на Харків

Раніше Володимир Зеленський припустив, що Росія може вторгнутись в Харків. Згодом президент спростував свої слова. Однак окупація Харкова повністю лягає у концепт Путіна щодо відновлення Радянського Союзу.

Про це в ефірі 24 каналу розповів політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко. Він зауважив, що вторгнення в Харків – більш імовірний варіант, ніж, наприклад, окупація столиці. Також він наголосив на тому, що можлива й атака з боку авіації для того, щоб деморалізувати українську владу.

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"А те, що стосується окупації Харкова – це більш цікаво з погляду того, що воно повністю лягає в концепт Путіна щодо відновлення радянського союзу, пам'ятаючи історію Харкова і відповідно його кооперацію з Росією", – зазначив екперт.

Тому, я думаю, що це більш імовірний варіант ніж окупація столиці. Путін діє ірраціонально. Ми мусимо сьогодні зважати на всі можливості,

– розповів Чаленко.

Путін давно не виконує мінських домовленостей

Політолог також наголосив на тому, що Росія не робила жодного кроку до виконання мінських домовленостей.

Вони робили все для того, щоб відбулась повзуча окупація тимчасово окупованих Донецької та Луганської області: рублева зона введена, нелегальна економіка повністю зацикльована на Росії, гуманітарна політика теж. Росія хоче підготувати територію до поступового включення в російський простір. Ігор Чаленко політолог, голова Центру аналізу та стратегій

За словами Чаленка, є 2 варіанти розвитку подій – визнання окупованих територій виключно для того, щоб розширити союзну державу, як з Білоруссю. Або доєднати ці території саме в склад Росії.

Чому Росії вигідно приєднати окуповані території

Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Політолог наголосив, що в нинішньому стані окупованих територій, Росія фактично несе економічні й геополітичні втрати.

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"Якщо Росія сьогодні визнає незалежність окупованих територій, то "Мінську" буде кінець і це буде фактором того, що економічні санкції, які діяли через те, що Росія не виконує "Мінськ" припинять свою діяльність протягом декількох років. Буде певна стурбованість з боку Заходу, але ці події дозволять Росії почати робити дипломатичні маневри", – розповів експерт.

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