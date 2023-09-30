Немає ніякого авторитету, – ексагент КДБ припустив задум Путіна щодо ПВК "Вагнера"

Путін звелів ексглаві ПВК "Вагнера" зібрати добровольчі підрозділи для війни проти України. Тож, вочевидь, на лінію фронту повернуться якісь нові російські підрозділи.

Про це 24 Каналу сказав ексспівробітник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов, наголосивши, що зустріч Путіна з Трошевим ставить жирну крапку в історії з ПВК "Вагнера".

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Який задум Путіна щодо ПВК "Вагнера"

Жирнов нагадав, що 10 липня рупор кремлівського диктатора Дмітрій Пєсков розповів про зустріч Путіна з Пригожиним та 35 командирами ПВК "Вагнера" у Кремлі. Потім сам Путін заявив, що запропонував вагнерівцям Трошева як нового командира цієї ПВК. Нібито тоді всі вагнерівці погодилися, крім Євгенія Пригожина й Дмітрія Уткіна.

Ми далі бачили, що наприкінці серпня Пригожин і Уткін, які не погодилися з пропозицією Путіна, загинули офіційно в авіакатастрофі за 50 кілометрів від його резиденції,

– зауважив ексагент КДБ.

Він припускає, що якась частина найманців, яка мають малий стосунок до початкового формування ПВК "Вагнера", може повернутися на фронт і стати гарматним м'ясом на передньому краї війни Росії проти України.

Загалом же, підсумував експівробітник Служби зовнішньої розвідки Росії, зустріч Путіна з Трошевим є завершенням епізоду з цією ПВК. Тому що на лінію фронту повертається не ПВК "Вагнера", а нові добровольчі підрозділи, зокрема й із колишніх вагнерівців.

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Що чекає на вагнерівців

Ексагент КДБ зауважив, що в армії вагнерівці сварилися з військовим командуванням, насамперед Пригожин. Він створював постійні конфлікти з її керівництвом.

Авторитету у них в арміє немає ніякого,

– заявив ексагент КДБ.

До того ж, за його словами, військові знають, що вагнерівці не вміють воювати, адже це зеки, яких набрали по колоніях. Лише кістяк, який існував з 2014 року та прийшов зі спецназу ГРУ, – це справжні вагнерівці.

Він вважає, що більшість вагнерівців поїде в Африку, бо їх не цікавить війна в Україні, оскільки розуміють, що тут на них чекає розгром. Тож вони вирішили піти звідси, тому що, коли ЗСУ відвоюють Бахмут, це стало би для них приниженням.

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