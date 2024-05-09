Путін живе в інформаційному акваріумі і думає, що Захід можна розколоти, – Зеленський

Володимир Зеленський під час спільної пресконференції із Робертою Мецолою висловився про плани Путіна, передає 24 Канал. Український президент вважає, що перемогти Росію слід не тільки на фронті, а й у політичній площині.

Також гарант висловив упевненість, що Україна зупинить наступ росіян, коли отримає зброю від Заходу. На постачання буде потрібно декілька місяців, поки ж держава нарощує виробництво власної артилерії і протитанкових ракетних комплексів.

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Що сказав Зеленський про Путіна

Путін не збирається зупинятися. Він живе в інформаційному акваріумі, який побудовали його спецслужби. І він має відчуття, що Захід можна розколоти, що всі цінності – це просто слова,

– заявив лідер держави.

Зеленський підкреслив: на жаль, представники різних країн іноді підтверджують, що санкції проти Росії не такі потужні. А ще знаходять формати, як їх обходити.

"І навіть приходять на інаугурацію людини, яка просто пограбувала життя українців, просто забрала наше життя", – сказав Зеленський, імовірно, натякаючи на посла Франції. На щастя, таких людей не більшість.

Отже, питання єдності залишається актуальним.

Куди планує наступати Росія

Зеленський не назвав конкретні країни. Очевидно, мова про Польщу та країни Балтії, адже саме вони входили до складу СРСР.

"Що буде далі робити Путін? Не буде зупинятися. Чи можна його зупинити? Це обов'язково треба зробити, бо він піде далі. Всі навчалися в школах, можемо подивитись географію, зрозуміти історію Радянського Союзу, зрозуміти, хто був частиною цього Союзу, і зрозуміти, куди він буде йти", – зазначив він.

Зупинити Путіна треба не тільки на фронті

Український президент сказав, що поставити Путіна на місце на полі бою – замало. Росіян багато, Путіну їх не шкода. Треба залучити ще й політичну складову. І це мають бути не тільки санкції, а й Саміт миру.

Як тільки вийде побороти Путіна політично – ми зменшимо втрати українців на полі бою,

– підсумував Зеленський.

Прогнози розвідок щодо можливого наступу Путіна на Європу

Цікаво, що в ГУР раніше лунали думки, що НАТО може не втримати східний фланг, бо повільно реагує. Водночас серед країн, на які може напасти Путін, регулярно з'являється і Молдова.

У Польщі вважають, що Путін може провести мініоперацію проти однієї з країн Балтії. Наприклад, "зайти в знамениту Нарву або висадитися на одному зі шведських островів"