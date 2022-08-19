путін хоче через будь-кого посадити нас за стіл переговорів, – Подоляк про візит Ердогана

Реджеп Ердоган знову запропонував Володимиру Зеленському зустрітися з путіним у Туреччині. росія у відчаї хоче переговорів з Києвом, аби хоч якось закріпити свої позиції у війні з Україною.

Про це 24 каналу розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. За його словами, путін попросив президента Туреччини, аби той під час зустрічі із Зеленським у Львові посприяв організації переговорного процесу з Україною.

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Чого хоче росія

Радник глави Офісу Президента зазначив, що росія зараз знаходиться на піку своїх територіальних "успіхів" у війні з Україною.

росіяни розуміють, що здійснити суттєве просування далі буде дуже складно, і хочуть зафіксувати свій нинішній статус-кво. Тому путін шукає будь-якої можливості через будь-кого посадити нас за стіл переговорів,

– наголосив Подоляк.

москва сподівається, що вдасться досягти певних домовленостей з Україною за посередництва Туреччини. Однак, за словами Подоляка, тільки Україна може вирішувати, якими будуть переговори з росією і чи вони взагалі можливі.

Роль Туреччини як посередника

Водночас Туреччина справді стала посередником між двома країнами у певних питаннях, які не стосуються переговорів.

Турецький лідер суттєво впливає на певні проблеми. Через Туреччину ми маємо можливість спілкуватися з росіянами про обмін полоненими, угоди про зерно, ситуацію на Запорізькій АЕС та з приводу інших спірних питань,

– сказав Подоляк.

Тому, за словами радника керівника ОП, є і плюс у тому, що Реджеп Таїп Ердоган має можливість одночасно спілкуватися і з путіним, і з Зеленським.

Навіщо це Ердогану

Беручи на себе роль посередника між Україною та росією, Ердоган переслідує власні інтереси. На думку Подоляка, це пов'язано із проблемами всередині самої Туреччини.

"Влітку 2023 року в країні мають відбутися президентські вибори. Тому Ердоган шукає будь-які можливості, аби показати, наскільки він – впливова особа в регіоні. Його заяви спрямовані виключно для регіонального ринку", – сказав радник глави ОП.

Умови для переговорів з росією

Він додав, що на пропозицію турецького лідера організувати зустріч з путіним Президент України дав чітку відповідь.

Щоб переговорний процес був ефективним, потрібно, щоб російські війська відійшли з території України. Вже не йдеться про вивід військ на кордони до 23 лютого. Сьогодні питання стоїть набагато ширше.

– наголосив Подоляк.

Радник глави Офісу Президента додав, що росія накопичила багато зброї, у тому числі далекобійної артилерії. І Україні буде складно, зважаючи ще й на той факт, що зараз ми не маємо достатньо зброї, аби паритетно воювати з росією й активно деокупувати свої території.

Проте, за словами Подоляка, зараз настав час вимагати, аби росія забрала свої війська з усіх тимчасово окупованих територій України.

Тільки після цього ми можемо ефективно проводити якісь переговори,

– сказав радник глави ОП.

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