"У нас часу немає": чому тривалу війну з Росією виграє Захід, але Україна може програти

В Пентагоні впевнені, що Владімір Путін сподівається протриматись довше, ніж Україна та США, проте він помиляється. Водночас Володимир Зеленський застерігає світ, що агресія Росії, якщо її не зупинити, може масштабуватися за межі України.

Політтехнолог Борис Тизенгаузен сказав 24 Каналу, що Путін має плани дочекатися поступок з боку України та Заходу, адже збирається правити в Росії аж до 2036 року. Проте США та країни Європи мають інструменти, які не дозволять йому реалізувати свої наміри.

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Путін та США мають час

Тизенгаузен зазначив, що Путін має час, і США також мають час та ще й гроші.

Однак у нас часу немає, тому що Україна кожного дня зазнає втрат – серед військових, мирного населення,

– наголосив політтехнолог.

В Росії приховують, скільки їхніх військових гине на полі бою, та де їх ховають. В Україні, коли везуть героя, який, на жаль загинув, міста зупиняються, люди стають на коліна. В українській державі людей, що віддали своє життя на захист батьківщини, цінують та поважають.

"А для Путіна, як для будь-якого диктатора, люди, які гинуть на фронті, це "витратний матеріал", – підкреслив Тизенгаузен.

Захід має діяти

Проте, якщо Путін вважає, що "пересидить" Україну та США, на думку політтехнолога, він помиляється. В цьому сенсі багато що буде залежати від того, чи продовжать Сполучені Штати та Європа надавати військову підтримку Україні.

Також Путін може сподіватися на перемогу у виборах у США Дональда Трампа, який змінить риторику Вашингтона, чи на те, що в європейських країнах прийдуть до влади "праві" політики. Навіть якщо цивілізований світ в певний момент вирішить домовитись з очільником Кремля, це означатиме його слабкість та програш у протистоянні з Росією.

Наслідком цього стане усвідомлення Путіним та його "друзями" по "вісі зла", що демократичний цивілізований світ можна зламати "через коліно", просто затягуючи час,

– підкреслив він.

Так само як і у Путіна, багато часу є й у Сі Цзіньпіна, адже він збирається ще довго правити в Китаї. І він може також розв'язати проблему з Тайванем, використовуючи фактор часу. Також достатньо часу у Кім Чен Ина для розв'язання питання з Південною Кореєю.

"У глобальному сенсі Путін сподівається, що "пересидить", однак, нагадаємо, що він випав з боротьби гегемонів – Китаю та США – за світове лідерство. А тому Путіну не вдасться здійснити свій план, якщо Захід буде діяти ефективно", – зауважив Борис Тизенгаузен.

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