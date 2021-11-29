Путін хоче розширити свою владу, – Кулеба про війну на Донбасі

Дмитро Кулеба пояснив, чому Володимир Путін досі не закінчив війну на українському Донбасі, яка триває ще з 2014 року. Головною причиною цього є бажання агресора розширити свою владу.

Не потрібно намагатися вгадати, що думає Путін, – Кулеба

Очільник Кремля хоче поширити свій вплив на регіон і одночасно позиціювати себе як людину, з якою Захід має говорити про вирішення проблем. Про це міністр закордонних справ заявив у інтерв'ю латиському виданню Delfi.

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Війна не припиняється з 2014 року і має хвилеподібний характер. Я не знаю, чи буде це остання хвиля і росіяни зрештою відтягують сили, чи це буде продовжуватися роками. Не потрібно намагатися вгадати, що думає Путін, це марна справа,

– сказав міністр.

Він додав, що наразі дипломати працюють над тим, щоб наполегливо захищати нашу землю та цінності.

Що відомо про можливий наступ Росії