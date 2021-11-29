Путін хоче розширити свою владу, – Кулеба про війну на Донбасі
Джерело:Посольство України у Латвії
Дмитро Кулеба пояснив, чому Володимир Путін досі не закінчив війну на українському Донбасі, яка триває ще з 2014 року. Головною причиною цього є бажання агресора розширити свою владу.
Не потрібно намагатися вгадати, що думає Путін, – Кулеба
Очільник Кремля хоче поширити свій вплив на регіон і одночасно позиціювати себе як людину, з якою Захід має говорити про вирішення проблем. Про це міністр закордонних справ заявив у інтерв'ю латиському виданню Delfi.
До теми "Похід на Україну" не буде легким, – Кулеба про те, чи готова Україна дати опір Росії
Війна не припиняється з 2014 року і має хвилеподібний характер. Я не знаю, чи буде це остання хвиля і росіяни зрештою відтягують сили, чи це буде продовжуватися роками. Не потрібно намагатися вгадати, що думає Путін, це марна справа,
– сказав міністр.
Він додав, що наразі дипломати працюють над тим, щоб наполегливо захищати нашу землю та цінності.
Що відомо про можливий наступ Росії
- За даними української та американської розвідки, Росія може напасти на України вже у січні – лютому 2022 року. Наразі біля наших кордонів дислокуються 90 тисяч військових агресора.
- США, Канада та Швеція запевнили, що допоможуть Україні у разі російського наступу. Водночас у НАТО та Євросоюзі наголосили, що своїх військ не відправлять.
- У Міністерстві оборони України заявили, що загроза ескалації є постійно. Наша армія готова протистояти агресору.