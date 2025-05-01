Будуть цікавіші цілі: Україна може вдарити по Росії в день параду

Владімір Путін заявив про тимчасове "перемир'я" з Україною. В його уяві воно має тривати з 8 травня до опівночі проти 11 травня 2025 року. Українська сторона не погодилась на це, адже прагне довгострокового припинення вогню. Саме тому військові цілі Росії в цей період можуть опинитись під ударом.

Про це 24 Каналу розповів голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко, зазначивши, що так зване "перемир'я" Путіна не є частиною домовленостей, у яких беруть участь Україна, США та Росія. Це одностороння ініціатива кремлівського диктатора, яку наша держава публічно не підтримала.

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Удари по території Росії

Ярослав Божко зауважив, що президент Володимир Зеленський, відповідаючи на пропозицію Путіна, підкреслив, що Росія мала реальну можливість отримати 30-денне перемир'я. Цього часу б вистачило, щоб провести не тільки один парад на 9 травня, але й набагато більше.

Україна має можливість вдарити не лише там (у Москві – 24 Канал). Якщо Росія проводитиме парад, усвідомлюючи, що наша держава не погоджувалась на "перемир'я", то це означатиме, що Кремль буде змушений стягувати на охорону цих урочистих заходів величезну кількість засобів ППО,

– сказав він.

Це означає, що велика частина інших ділянок можуть опинитись відкритими для українських ударів. Сили оборони можуть обрати значно цікавіші об'єкти, ніж парад. Мовиться про нафтопереробні заводи, склади зі зброєю чи позиції артилерії.

Немає сенсу, щоб Україна погоджувалася на триденне "перемир'я". Все тому, що раніше прозвучала пропозиція про 30-денне, яке всіляко підтримували у США.

Якщо Росія не демонструє готовності до великого перемир'я, то навіщо їй маленьке? Це ж безглуздя,

– додав Ярослав Божко.

До слова, Інститут вивчення війни повідомив, що Росія готує інформаційне підґрунтя для безпідставних звинувачень України у зриві оголошеного перемир'я з 8 по 11 травня. Кремль вже раніше використовував подібну тактику, поєднуючи односторонні ініціативи з фальшивими закидами для досягнення переваги.