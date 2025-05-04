Прохолода у відносинах Путіна та Трампа: Кремлю потрібне 3-денне перемир'я не лише для параду

Владімір Путін оголосив про триденне перемир'я, яке присвячене начебто травневим святам. Це схоже на маніпуляцію, щоб у Росії спокійно пройшов парад, який запланований на Червоній площі, однак може бути й інша мотивація.

Таку думку 24 Каналу висловив зовнішній ворог Путіна номер один, гендиректор Hermitage Capital Management Вільям Браудер, зазначивши, що оголошення Путіна про припинення вогню є безглуздим, адже насправді раніше цього ніколи не відбувалось. Наприклад, під час останньої заяви кремлівського диктатора про великоднє перемир'я обстріл українських територій продовжувався.

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Як реагувати на перемир'я Путіна

Вільям Браудер вважає, що будь-які заяви кремлівського диктатора про перемир'я варто ігнорувати, адже це брехня.

Путін зараз у незручному становищі, адже Дональд Трамп, не вагаючись, поставив усе на гучні обіцянки щодо завершення війни, хоча реальних кроків досі не видно.

У лідера США є дуже сильна мотивація припинити війну, але якщо Кремль повністю проігнорує це, то відносини між лідерами Росії та США стануть менш теплими,

– сказав зовнішній ворог Путіна номер один.

Диктатор, ймовірно, заявляє про травневе перемир'я для того, щоб спробувати виграти для себе ще трохи часу та зберегти відносини з Трампом. Путін сподівається, що лідер США після цього знову почне тиснути на Володимира Зеленського, а не на нього.

Гендиректор Hermitage Capital Management зауважив, що проблема полягає в тому, що виглядає, ніби Трамп має певну симпатію до кремлівського лідера. Він, імовірно, хоче вести з ним справи як із бізнес-партнером.

Я думаю, що Трамп шукає будь-які позитивні сигнали, щоб можна було сказати, що все йде за його планом,

– додав Вільям Браудер.

До слова, Володимир Зеленський відмовився від російської пропозиції щодо короткострокового перемир'я на 8 – 10 травня, натомість запропонував триваліше припинення вогню щонайменше на місяць. Він наголосив, що Україна не братиме участі у спробах Кремля вийти з міжнародної ізоляції. Це обурило російську сторону. Дмітрій Медведєв відповів образами й погрозами.