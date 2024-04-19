Путін поспішає: який план готує Росія щодо глобальної перебудови світу

Росія хоче сформувати новий світовий порядок і для цього використовує війну в Україні. Мета Владіміра Путіна, як пишуть західні ЗМІ, посилаючись на російський секретний документ, позбавити США гегемонії у світі.

Політолог Олег Лісний розповів 24 Каналу, що Заходу потрібно нарешті зняти "рожеві окуляри" і перестати боятися ескалації в стосунках з Росією. З цього документу зрозуміло, що Путін фактично готується провести гібридну війну на території країн-членів НАТО.

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"Війна" у західних країнах вже триває

Якщо під час конвенційної війни летять конкретні кулі, БпЛА, ракети, йдуть танки, то у гібридній застосовуються інформаційні "кулі", які завдають дуже серйозної шкоди населенню цих держав, політикуму.

Нещодавно західні країни вчили Україну, як протистояти агресору, розповідали, що треба потерпіти. А тепер вони стоять перед фактом, що Путін, розповідаючи їм про якийсь мир, водночас готовий їх "вбивати" – поки що інформаційно,

– пояснив політолог.

Тому "війна" на території Заходу і країн-членів НАТО, на його думку, вже відбувається тільки в гібридному варіанті.

Видання The Washington Post , посилаючись на секретний російський документ, який отримала від європейської розвідки, пише про стратегічний план Росії щодо формування нового світового порядку без глобального впливу США. Кремль вважає, що результати війни в Україні "визначать контури майбутнього світового порядку". Вони будуть пов'язані зі здатністю Росії нав'язувати свій світогляд та волю іншим країнам і усьому світу.

Якщо цей документ з'явився, то це означає, що Путін, на думку політолога, вже побачив глобальну небезпеку. Він усвідомлює, що в нього "вікно можливостей" може закритися дуже швидко.

Зараз з боку Росії триває потужна робота з ліворадикалами і праворадикалами в західних країнах. Зокрема з Віктором Орбаном.

"Путін зараз розуміє, що може скористатися демократичними процедурами, адже цього року відбувається велика кількість виборів і багато людей долучено до цих електоральних процесів. Також він спостерігає певну нерішучість в діях партнерів України і паузу в діях США щодо допомоги. Очільника Кремля турбує активність Еммануеля Макрона, і він не хоче дати йому шанс стати "сучасним Черчиллем". Тому Путін поспішає", – наголосив Олег Лісний.

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