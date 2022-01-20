Путін хоче відсвяткувати 100-річчя заснування СРСР створенням нової Російської імперії, – Волкер

У грудні 2022 року – 100 років від заснування Радянського союзу. На думку Курта Волкера, про цю дату Володимир Путін добре пам'ятає. Ба більше, хоче приурочити до неї створення нової Російської імперії.

Ексспецпредставник США у справах України переконаний, що глава Кремля сповнений рішучості відсвяткувати 100-річчя СРСР у такий спосіб. І керівники НАТО протягом наступних місяців мають примиритись з такою реальністю.

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У НАТО мають вдатись до небачених кроків

Аби забезпечити свободу і безпеку в Європі – і зберегти надію на те, що країни, які нині входять до НАТО, також можуть користуватися свободою та безпекою, – у НАТО мають бути готові повернутися до рівня військової присутності та пильності, небачених десятиліттями,

– написав Волкер.

Багато що показують документи про так звані "гарантії безпеки", які представила Росія на розгляд США та НАТО. На думку американського дипломата, Москва "прагне зруйнувати архітектуру європейської безпеки, що існувала після Гельсінських угод 1975 року". Натомість Путін не проти поділити Європу на західну та російську сфери впливу.

Гельсінські угоди не влаштовують Москву

Деякі елементи гельсінського "декалогу" прямо заперечують російські тексти: наприклад, право держав обирати свої власні безпекові союзи, невтручання у внутрішні справи інших держав, зобов’язання утримуватися від погроз або застосування сили,

– зазначив Волкер.

Період, який був після завершення холодної війни, пояснив ексспецпредставник США, добігає кінця. Поки що про безпеку у найближчому майбутньому не мовиться.

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Риторика Кремля щодо України: останні новини

Президент Туреччини Ердоган запропонував Путіну та Зеленському провести перемовини на турецькій території. У Кремлі раніше "подякували" і знову звинуватили Київ у невиконанні мінських домовленостей.

Повернутись до мирного шляху у відносинах закликав главу Кремля і держсекретар США Ентоні Блінкен.

У США пригрозили Путіну санкціями у випадку вторгнення в Україну, проте глава МЗС держави-агресорки Сергій Лавров назвав такі дії "нервовим зривом".

Тим часом, за інформацією американських ЗМІ, глава Кремля посунув дату вторгнення в Україну ближче до весни.

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