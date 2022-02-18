Путін каже, що "йому шкода" через загострення на Донбасі
Джерело:Интерфакс
Володимир Путін нібито шкодує через загострення на Сході України. Він закликав українську владу розпочати переговори з представниками окупантів та погодити врегулювання.
Про це очільник Кремля заявив під час переговорів з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Вони обговорили, зокрема, загострення ситуації на Донбасі.
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"На жаль, зараз ми спостерігаємо, навпаки, загострення ситуації на Донбасі", – сказав Путін.
Путін про мінські домовленості
Російський президент також заявив, що "запорукою відновлення громадянського світу в Україні та зняття напруженості навколо цієї країни є виконання Мінських домовленостей".
Все, що потрібно зробити Києву, це сісти за стіл переговорів з представниками Донбасу та погодити політичні, військові, економічні та гуманітарні заходи щодо завершення конфлікту,
– додав Путін.
За словами лідера країни-агресорки, Росія нібито докладає зусиль щодо процесу урегулювання на Донбасі. "Не допомагають, попри всі наші зусилля та контакти на рівні радників лідерів країн нормандського формату, наші консультації з цього питання з партнерами", – переконаний Путін.Зверніть увагу! Раніше у Кремлі заявили, що в України нібито немає іншого виходу, ніж виконувати мінські домовленості. Однак, як пояснив Дмитро Ярош, "Мінськ" став би фактично поразкою та капітуляцією України.
Загострення на Донбасі: головні новини
- 17 лютого російські бойовики на Донбасі активізувались. Вони обстріляли дитячий садок та залізничну станцію у Станиці Луганській, а також ліцей і житлові квартали у Врубівці.
- В Євросоюзі відреагували на цей обстріл. Там продовжують стежити за загостренням, однак наразі додаткових санкцій не планують.
- Через цинічні атаки бойовиків на Донбасі Офіс генерального прокурора та СБУ відкрили справу.
- Від обстрілів російських найманців там постраждала жінка у Мар'їнці. Там бойовики активно гатять з артилерії.
- Загалом за 17 лютого бойовики відкривали вогонь 39 разів.
- 18 лютого на фронті минає не спокійніше. Зокрема окупанти обстріляли колону ООН на КПВВ "Щастя".
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