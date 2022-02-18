Путін каже, що "йому шкода" через загострення на Донбасі

Володимир Путін нібито шкодує через загострення на Сході України. Він закликав українську владу розпочати переговори з представниками окупантів та погодити врегулювання.

Про це очільник Кремля заявив під час переговорів з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Вони обговорили, зокрема, загострення ситуації на Донбасі.

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"На жаль, зараз ми спостерігаємо, навпаки, загострення ситуації на Донбасі", – сказав Путін.

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Російський президент також заявив, що "запорукою відновлення громадянського світу в Україні та зняття напруженості навколо цієї країни є виконання Мінських домовленостей".

Все, що потрібно зробити Києву, це сісти за стіл переговорів з представниками Донбасу та погодити політичні, військові, економічні та гуманітарні заходи щодо завершення конфлікту,

– додав Путін.

За словами лідера країни-агресорки, Росія нібито докладає зусиль щодо процесу урегулювання на Донбасі. "Не допомагають, попри всі наші зусилля та контакти на рівні радників лідерів країн нормандського формату, наші консультації з цього питання з партнерами", – переконаний Путін.

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