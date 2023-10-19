Був готовий стати на коліна в Пекіні, – Подоляк сказав, чого Путін хоче зараз досягти у війні

Російський президент фантазує, що Україна буцімто вже зараз схиляється до так званих "переговорів". Насправді перемовини надзвичайно потрібні самому Путіну.

Цю інформацію 24 Каналу прокоментував радник голови ОПУ Михайло Подоляк, зауваживши, що заяву Путіна щодо переговорів надзвичайно складно аналізувати. Очевидно, що російський президент вже давно перебуває в якомусь "ірраціональному світі".

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Судячи з усього, Путін або не має доступу до об'єктивної інформації, або у нього дійсно проблеми зі сприйняттям світу.

Людина щось вигадує, сама з собою воює. Вона ж відсувала кордони НАТО від кордонів Росії. Відсунула, безумовно, ми ж з вами це бачимо. Вона ж провела демілітаризацію,

– зауважив Подоляк.

Путін хоче капітуляції України

Як наголосив Подоляк, Путін прекрасно розуміє, за яких умов Україна погодиться на перемовини з Росією. Для цього загарбники мають піти з усіх тимчасово окупованих територій. Тоді вже можливі певні варіанти. За наявних умов Путіну самому дуже потрібні ці переговори.

Путін їх вже вимолює. Він практично готовий був стати там на коліна в Пекіні і сказати, що йому дуже потрібні переговори. Хочеш їх? Не питання. Вийди з території України. Тоді вже будемо шукати умови, майданчики. Але він не говорить про переговори. Він каже про капітуляцію України,

– зауважив Подоляк.

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Путіну вкрай важливо за результатом так званих "перемовин" залишитися на окупованих територіях та добудувати там додаткові ешелони оборони. Згодом він знизить інтенсивність вогню, щоб наростити виробництво снарядів, ракет тощо.

Росія інвестуватиме в протестні настрої та міграційні кризи в різних регіонах, щоб розхитати усе, що стосується підтримки України. Паралельно Кремль вкидатиме багато грошей на дестабілізацію всередині нашої держави. Після цього може початися новий етап війни.

Якщо Україна не виграє війну, тоді усе, що ми бачимо на Близькому Сході та інших регіонах, буде поступово трансформуватися в один великий процес під назвою "глобальна війна". Це може бути друга Холодна війна чи Третя світова,

– наголосив Подоляк.

Путін в Китаї: коротко