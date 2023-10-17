Певні документи підпишуть: про що зможуть домовитися Росія та Китай

Владімір Путін перебуває в Китаї. Там він має відвідати форум "Один пояс – один шлях". Окрім того, російський диктатор провів зустріч з президентом Угорщини Орбаном. Особисто із Сі Цзіньпіном Путін не зустрівся.

Приїзд Путіна до Китаю лише підкреслить його слабкість в очах світової спільноти. Про це 24 Каналу розповів експерт з нафти та газу Михайло Крутихін, пояснивши, що тепер Китай диктує свої умови Росії, а не навпаки.

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Серйозних результатів візиту не буде

Така поїздка для Владіміра Путіна є значущою не лише тому, що це один із небагатьох виїздів диктатора із країни. У Китаї він хотів би провести переговори з Сі Цзіньпіном, зокрема щодо нафти та газу. Однак в лідера КНР є свої плани.

Найімовірніший сценарій, що китайці підпишуть документи, які ні до чого не зобов'язують. На кшталт "меморандуму взаєморозуміння", "протоколу про наміри" або щось подібне,

– зазначив Михайло Крутихін.

Путін може хіба сподіватись на те, що Китай міг би звернути увагу на якийсь проєкт у Росії і заявити про його потужне фінансування. Але такого не відбудеться.

"Показуха буде, щоб якось підтримати Путіна – не дати йому вже геть відвалитись від цього союзу. Але він залежний. Китайці, що захочуть, те з ним і зроблять. Але так, якісь документи, імовірно, підпишуть", – зауважив експерт з нафти на газу.

Михайло Крутихін про те, чи зможе Путін домовитись з Китаєм про щось: дивитись відео

Росія – це лише пішак у грі

Росія більше не диктує свої умови Пекіну щодо нафти та газу. Все відбувається якраз навпаки. На це, зокрема, впливає й постійне суперництво Китаю та США. Росію виставляють, немов опудало.

Коли китайці приймають у себе російського президента, якому можуть диктувати все, що завгодно – від цін на енергоносії до долі конкретних проєктів – це роблять, дивлячись на США. Мовляв, якщо ви, у США, не підете на якісь поступки, то ми тут зав'яжемо конфлікт з Росією,

– наголосив Крутихін.

Інтереси Москви чи конкретно Путіна при цьому не враховують. Можливо, щоб показати Сполученим Штатам посилення зв'язку між країнами, Китай може піти на певні поступки Росії. Однак вони будуть радше символічними, ніж справді матимуть якусь вагу.

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