Путін забув сказати про другий невдалий пуск "Орешника", – ЦПД оцінив нові заяви Кремля

Владімір Путін оголосив, що невдовзі почнеться серійне виробництво балістичної ракети "Орешник". Хоча він це вже анонсував у листопаді, розповідаючи про нібито вже запущене виробництво. Проте важливу інформацію щодо чергового пуску цієї зброї він не наважився оприлюднити.

Впродовж минулого тижня поширювалась інформація про можливе ще одне застосування балістичної ракети "Орешник". Проте цього так і не відбулося, тому виходить, що ворог запускав дезінформацію. На думку керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, якою він поділився з 24 Каналом, вона була спрямована на західне суспільство і на українців.

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Провели "інформаційну операцію"

Коваленко відзначив, що українці чітко розуміють, якщо буде загроза такого удару, вони побачать попередження про це в месенджерах, по телебаченню, почують по радіо. Постійно і дуже злагоджено відбувається процес оповіщення про загрози. Тому потрібно слідувати заходам безпеки, коли лунає сигнал повітряної тривоги.

Заяви Пентагону, який також попереджав про загрозу нового удару "Орешником", можна сприймати наступним чином. Росіяни думають, коли про це повідомляє міноборони США, то вони провели "інформаційну операцію" і їхній сигнал буде почутий на Заході – які вони, мовляв, "грізні",

– зауважив керівник Центру протидії дезінформації.

Після цього російський диктатор почав розповідати про буцімто серійне виробництво "Орешника".

Однак Путін забув сказати, що був невдалий другий пуск "Орешника", після першого, і що після цього нічого не сталося. Якось не в'яжеться інформація, яку він публічно оприлюднив, з реальністю,

– підкреслив він.

Очільник Кремля робить сигнали, адресуючи їх переважно західному суспільству, а воно не дуже поінформовано про те, що у Путіна вдруге "Орешник" не полетів.

Зверніть увагу! Путін заявив 28 листопада, після першого удару ракетою "Орешник" по Дніпру, який відбувся 21 листопада, що буцімто розпочалось масове виробництво цих ракет. Проте 16 грудня він сказав, що серійний випуск "Орешника" тільки "почнеться найближчим часом".

Тому він намагається залякати Захід тим, що буде серійно виробляти цю зброю, і нібито будуть сотні цих "Орешників". Проте це частина інформаційної гри,

– наголосив Андрій Коваленко.

Проте у цьому випадку, на його думку, на Заході дуже скоро будуть несерйозно ставитися до погроз Кремля. Особливо, якщо буде прокомунікована тема з доказами того, як невдало Путін вдруге запустив "Орешник".

Зазначимо, що за словами колишнього співробітника СБУ Івана Ступака, найближче оточення Путіна знає про справжні характеристики ракети "Орешник", яка, імовірно, була створена на основі старих розробок і представлена главі Кремля, як щось "надзвичайно потужне та нове". Проте, можливо, вчергове була створена для Путіна потрібна картинка, і тепер його оточення переймається, щоб він про це не дізнався.