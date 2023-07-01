Путін втрачає владу, – Піонтковський припустив, чи вдасться диктатору відновити контроль

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що життя Владіміра Путіна зараз перебуває у більшій небезпеці, ніж його. І є люди, які хочуть вкоротити вік російському диктатору.

Російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський наголосив, що таких людей – мільйони в Україні та Росії. Про це він розповів 24 Каналу.

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Можуть відсторонити від влади

Піонтковський зауважив, що 2 дні заколоту, який вчинив ватажок ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин, показали, що його підтримала більшість озброєних людей в Росії.

Тепер Путіну, щоб утримати свою владу, яка хитається, потрібно їхати не в Дербент та цілуватися з дагестанськими немовля. А йому потрібно найближчим часом зробити 2 вчинки:

продемонструвати вбитого Пригожина;

показати генерала Суровікіна, який сидить за ґратами. А ще краще, якби він давав тюремній робі свідчення щодо своєї участі в заколоті.

Якщо протягом тижня росіяни не побачать цього, можна буде констатувати, що влада Путіна послабла і він її втрачає,

– відзначив Піонтковський.

І тоді його можуть відсторонити від влади в доволі м'якій формі, мовляв, Путін здійснив низку помилок в українському питанні, у нього різко погіршився стан здоров'я, товариш Сі Цзіньпін прислав за ним літак і він від'їжджає на тривале лікування.

Андрій Піонтковський припустив, коли Путін може втратити владу: дивіться відео

Найближчі дні мають показати результат сутички "бульдогів", яка зараз триває в під килимом в російській владі. Він має продемонструвати усьому світу, що може розправитись з Пригожиним та Суровікіним та з іншими. Але це в нього не вийде,

– підкреслив опозиційний політик.

Андрій Піонтковський додав, що Україна також має можливість теж впливати на цей результат своїми військовими успіхами.

Що відбувається в Росії після заколоту Пригожина

Невдовзі після того, як відбувся невдалий "переворот" ватажка ПВК "Вагнера", Путін поїхав до Дагестану. Ба більше, він вирішив вийти до натовпу і поспілкуватися з народом. Можливо, до людей вийшов не справжній Путін. Адже зазвичай перед спілкуванням з ним люди перебувають на карантині, а також під час зустрічі сидять з ним на великій відстані.

Видання The Economist вважає, що демарш Пригожина продемонстрував слабкість Путіна. Тому аналітики вважають, що російський диктатор може спробувати зміцнити свою владу за допомогою репресій та утисків. Водночас видання наголошує на тому, що не варто вважати слабкість Путіна підтвердженням того, що його влада невдовзі повалиться.

Володимир Зеленський в інтерв'ю іспанському виданню El Mundo визнав, що звик жити з постійним ризиком для свого життя. Він наголосив, що це його свідомий вибір. Крім того, Зеленський зазначив, що російському диктатору зараз більше загрожують, ніж йому. Також він додав, що є люди, які "хочуть вбити" Путіна.