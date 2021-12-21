Путін не Бог, щоб у нього вірити, – Зеленський іронічно відповів про зустріч тет-а-тет

Президента Зеленського запитали, чи він вірить у зустріч з Володимиром Путіним. Глава держави зіронізував, що російський президент – не Бог, аби у нього вірити.

Про це український президент сказав в Гуті, що на Івано-Франківщині. Саме тут Зеленський зустрічався з главами держав "Люблінського трикутника".

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Треба будувати різні формати зустрічей

Президент Росії для мене – не Бог, щоб у нього вірити чи ні. Ми повинні будувати різні формати зустрічей,

– сказав Зеленський.

Саме на Івано-Франківщині 20 грудня Зеленський провів перемовини з президентом Польщі Анджеєм Дудою та главою Литви Гітанасом Науседою. Президенти підписали декларацію щодо України, Євросоюзу та НАТО. У цьому документі зафіксована не лише повна підтримка євроатлантичних прагнень України, але й боротьбу з агресією Кремля.

І Литва, і Польща виступили проти російської агресії в бік України. Анджей Дуда наголосив, що приймати ультиматуми, які висуває Москва буде помилкою, необхідні контрультиматуми.

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Що відомо про організацію зустрічі Зеленського та Путіна:

Пропозицію зустрітись на Донбасі президент Зеленський озвучив Путіну ще у квітні 2021 року – саме тоді біля кордону України зібрались російські війська.

Глава держави-агресорки, натомість, порадив вести переговори з бойовиками.

У Кремлі організації зустрічі всіляко уникають.

У Москві кажуть, що перемовин не буде, якщо Зеленський хоче обговорювати Донбас та Крим.

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