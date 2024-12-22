Путін дав Трампу дуже чітку відповідь, – Фейгін пояснив, чи готова Росія до переговорів

Багато світових лідерів все частіше підіймають тему про мирні перемовини між Україною та Росією. У Києві заявляють, що готові до цього, проте поки невідомо чи Владімір Путін має наміри йти на це.

Про це 24 Каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін, зазначивши, що дискусії про замороження бойових дій на території України поки звучать дуже теоретично. На його думку, зважаючи на поведінку західних політиків, зокрема Дональда Трампа, можна зробити висновки, що там хочуть завершення війни.

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Мирні перемовини

Марк Фейгін вважає, що Захід потребує замороження бойових дій, зокрема Європа.

Війна найбільше впливає на Європейський Союз. Мовиться про перепади на ринках, переселенців, проблеми енергоресурсів, потреби мілітаризації та загрозу ескалації конфлікту. Всього цього хочуть уникнути,

– висловився він.

Правозахисник підкреслив, що, ймовірно, найближчим часом мирних перемовин не буде, адже цього не хоче Москва.

"Поки у Кремлі не побачить вигоди від цього, то розмови про мир залишиться лише закликами та роздумами", – сказав Фейгін.

Меседж від Путіна

Під час одного із виступів, Путін, на думку правозахисника, дав відповідь Трампу про своє бачення завершення бойових дій на території України.

Кремлівський диктатор сказав, що перемовини можливі на базі "стамбульських угод".

Важливо! Президент України Володимир Зеленський спростував заяву Владіміра Путіна про можливі переговори на основі "стамбульських угод" 2022 року, зазначивши, що таких угод ніколи не існувало. За словами Зеленського, Росія висувала лише ультиматуми, які Україна категорично відхилила. Він підкреслив, що заяви Путіна є вигадками, які не відповідають реальності.

Марк Фейгін пояснив, що це доволі дивна умова, адже ці угоди ніхто офіційно не підписував. Це лише "папірці", про які говорить Москва. Путін наполягає, що в основу перемовин мають ввійти саме "стамбульські угоди".

Диктатор відповів, що він не готовий відмовитись від скасування санкцій (проти Росії – 24 Канал), вимог щодо позаблокового статусу України та чотирьох українських областей з адміністративними кордонами, мовиться про Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську,

– зауважив він.

Правозахисник додав, що він саме так протрактував слова Путіна про "стамбульські угоди". Без дотримання цього диктатор начебто не захоче розпочинати мирні перемовини з Україною.