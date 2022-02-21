Путін не може залишити Україну в спокої і шукає нові виправдання своїй агресії

Росія фактично за пів кроку до вторгнення в Україну. Відповідна інформація надходить із різних джерел.

Вони заявляють, що Володимир Путін таки ухвалив відповідне рішення. Питання, мовляв, лише в масштабах вторгнення і в даті.

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Чи то замахнеться Путін лише на Донбас, або все-таки на усю Лівобережну Україну, чи навіть спробує проковтнути усю українську територію. Залишається питання, коли саме він це зробить: або ж вторгнення станеться вже у вівторок (22 лютого 2022 року), або ж у середу (23 лютого в "день защитника отечества").

Є кілька сценаріїв розвитку подій

Або ж цього не станеться взагалі ніколи, зважаючи, що дипломати й іноземні лідери не припиняють своїх спроб відмовити Путіна від цієї страшної його помилки, якою стане нова війна.

Давайте про обидва сценарії зараз докладно – які ми бачимо свідчення підготовки до вторгнення і які ми бачимо свідчення роботи дипломатів.

На жаль, маємо численні нові підтвердження, що Росія продовжує накопичувати свої війська біля наших кордонів. Зокрема це і супутникові світлини, оприлюднені CNN від приватної аналітичної компанії Maxmar, яка на тому спеціалізується.



Росія продовжує скупчувати свої війська біля України / Фото Maxar Technologies

Там видно, що колони російської бронетехніки підтягують вже не просто по якихось військових частинах чи таборах, а просто в чисте поле до українських кордонів.

Також маємо повідомлення від журналістів-розслідувачів з Conflict Intelligence Team, які кажуть, що характер руху російської бронетехніки біля українського кордону різко змінився.

Формування бойових порядків батальйонних тактичних груп

Дотепер її везли на залізничних платформах та вантажівках, але тепер вона вже рухається своїм ходом. Це може свідчити про завершення передислокації і про формування бойових порядків батальйонних тактичних груп.

Також маємо численні світлини та відео із соцмереж, де самі росіяни повідомляють про колони техніки, які розгортаються в бік України.

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Маємо "кумедні" докази концентрації живої сили противника. Мовиться про те, як строковиків та контрактників розміщують біля українських кордонів, де тільки можна.

Тобто не тільки передислокація російських військ до наших кордонів йде наразі по повній програмі (Росія вже навіть не намагається вдавати, що це для навчань), а вже відбувається розгортання бойових порядків російської армії для наступу в Україну.

Повний випуск "Pro новини" за 21 лютого: дивіться відео (початок теми з 50 секунди)

Росія активно поширює фейки

Також повним ходом триває інформаційна кампанія з виправданням вторгнення. Мовиться про низку неправдивих новин:

начебто обстріли українськими військами мирних населених пунктів Донбасу й навіть Росії;

фейки про наступ Збройних сил України;

фейки про українські диверсійно-розвідувальні групи, які вдираються вже не тільки на територію бойовиків, але заходять навіть і до Росії;

начебто розстріляний прикордонний пункт на російський території;

начебто про вторгнення української ДРГ в Ростовську область, що туди аж навіть 2 бронемашини ЗСУ заїхали ДРГ евакуйовувати, коли російські прикордонники її виявили тощо.

Все, звісно, шито білими нитками і є суцільними вигадками. Однак ця брехня ллється від Росії вже у промислових масштабах.

"Показушна" евакуація мирного населення

Ознакою інформаційною кампанії на виправдання вторгнення є також "показушна" евакуації мирного населення з окупованих територій.

Ті евакуації оголосили начебто як реакцію на наступ ЗСУ й посилення обстрілів зі сторони України, але криворукі росіяни навіть не спромоглися цей фейк зліпити як треба.

Виявилося, що відеозвернення лідерів донбаських бойовиків про евакуацію записали ще за кілька днів до того. Тобто це зовсім не реакція на щось, а заздалегідь спланована акція.

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До Росії фактично примусово вивезли тепер понад 60 тисяч жінок і дітей. Утім в Росії лише небагатьох з них заселили у більш-менш пристойні умови:

або терміново розконсервовані санаторії (не пристосовані, звісно, до перебування там взимку);

або спортивні зали шкіл та стадіони (де умови перебування, звісно, комфортними назвати язик не повертається).

Однак навіть з такими умовами пощастило не усім, то ж інші або змушені були ночувати в холодних автобусах, або ж власним ходом тепер намагається повернутися додому.

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Однак треба розуміти, що всі численні повідомлення про обстріли, "наступ ЗСУ" і про "біженців, які тікають до Росії" є нічим іншим, окрім як пошуком виправдань російському вторгненню.

Росія робила це із Грузією

Ба більше, абсолютно все це Росія робила з Грузією у 2008 році. Там так само евакуйовували "мирних мешканців Осетії", так само розказували про "обстріли, які робить грузинська армія".

Тоді це спрацювало. Всі тодішні фейки стали виправданням і поясненням, чому російська регулярна армія вдерлася в Грузію. Кремль назвав це миротворчою місією із примушення офіційного Тбілісі до миру.

Тепер один в один це повторюють з Україною. Москва за допомогою фейків та провокацій виставляє нас "агресорами", нібито це ми готові атакувати "молодые республики", і що це від Збройних сил України тікають біженці.

Значить, мовляв, Росії і не залишається нічого іншого, окрім як втрутитися в ситуацію і влаштувати тепер в Україні "миротворчу місію".



Росія продовжує розповсюджувати фейки щодо України / Фото Getty Images

У Москви вже є привід за накатаним сценарієм та накопичені засоби для вторгнення на наших кордонах. Путіну залишається лише віддати фінальний наказ.

США закликали своїх громадян уникати скупчень

Наші американські союзники повідомили своїх громадян (тих, які натепер перебувають в Росії), щоб вони за можливості уникали місць масового скупчення людей.

Адже російська ФСБ може хоч і в Москві вчинити теракт, щоб потому в цьому обвинуватити "українських націоналістів" і щоб це, мовляв, стало "остаточною краплею", від якої терпець Путіна увірветься і він змушений буде віддати наказ про силове примушення Україну до миру.

Про визнання Росією бойовиків та що в голові у Путіна – дивіться у повному випуску "Pro новини" на ютубі 24 каналу.