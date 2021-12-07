Путін не планує пропонувати Байдену долучитися до "норманді", – Пєсков

7 грудня 2021 , 12:32
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Джерело:

Интерфакс

У Кремлі заявили, що Володимир Путін не пропонуватиме Джо Байдену долучитися до нормандського формату. Усе начебто тому, що формат – самодостатній.

Росія блокує нормандський формат. Водночас Дмитро Пєсков – речник Володимира Путіна – заявив, що формат є менш ефективним, бо офіційний Київ начебто не виконує мінські домовленості.

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Досі і Париж, і Берлін вважали, що це самодостатній формат, і що немає потреби у його розширенні,
– заявив Пєсков.

Зауважте! Зустріч у нормандському форматі на рівні глав МЗС пропонували провести ще у листопаді. Водночас саме представник Росії – Сергій Лавров – відмовився взяти участь у ній.

Розмова Путіна й Байдена

  • Розмова президентів США та Росії відбудеться у вівторок, 7 грудня. 
  • Переговори пройдуть по захищеній лінії відеозв'язку.
  • Спільної заяви за результатами розмови не буде. 
  • Держдеп США раніше наголосив: під час зустрічі з російським політиком Байден заявить про підтримку України. Лідер США переконаний: одна країна не може змінювати кордони іншої силовим методом.
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