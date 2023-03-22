Путін ніколи не наважиться на таке, – політтехнолог про візит Зеленського на Донбас

22 березня Володимир Зеленський приїхав до військових, які перебувають на Бахмутському напрямку. Він поспілкувався з українськими захисниками та подякував їм. Такий візит є дуже важливим, а український Президент наражав себе на серйозну небезпеку.

Про це в ефірі 24 Каналу відзначив політтехнолог Борис Тизенгаузен. Натомість бункерний президент "під покровом ночі посилає двійників у Маріуполь".

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"Путін ніколи не наважиться здійснити подібний візит. Мені здається, що брудний бік війни, кривавий – це те, чого він сторониться і ніколи не приїде на передову, не потисне руку, не нагородить особисто бійців. Бо вони для нього розхідний матеріал", – сказав політтехнолог.

Борис Тизенгаузен про візит Зеленського на Бахмутський напрямок: дивитись відео

Чому важливий візит Зеленського

Президент України наражав себе на небезпеку, відвідуючи лінію фронту. Але значимість таких візитів складно переоцінити, вважає Тизенгаузен.

"Я спеціально подивився сюжет звідти, де Зеленський нагородив наших воїнів. Наскільки в них прояснилися обличчя. Вони сфотографувалися з ним, обіймали його. Тобто це дійсно важливо", – пояснив експерт.

Яка доля Путіна

А от Владімір Путін, на думку політтехнолога, вважає себе великим геостратегом та хоче увійти в історію, як великий полководець. Однак, його очікує зовсім інша доля.

Він увійде в історію, як вбивця, маніяк, якого свої приберуть, або здадуть для зняття санкцій туди, куди треба за ордером Міжнародного кримінального суду,

– резюмував спікер.

Візит Зеленського в Бахмут: що відомо