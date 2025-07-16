Старий КДБіст, – Романенко пояснив підхід Путіна щодо вибору цілей для ударів по Україні

Росіяни проти ночі 16 липня завдали ударів по кількох областях України 400 безпілотниками та балістичною ракетою "Іскандер-М". Під уларом опинилися Кривий Ріг, Харків та Вінниця, Одеська та Сумська області.

Росіяни своїми атаками завдають ударів по цивільних виробництвах в Україні, намагаючись зруйнувати її економіку. Проте на думку генерал-лейтенанта у відставці, військового експерта та засновника фонду "Закриємо небо України" Ігоря Романенка, яку він висловив 24 Каналу, головні цілі Кремля насамперед військові об'єкти та виробництва.

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Чому Росія обирає для ударів лише кілька міст в Україні?

Романенко зазначив, що в інформаційному просторі не афішується зі зрозумілих причин, те, що росіяни завдають ударів по наших аеродромах, підприємствах, які виробляють дуже потрібну техніку.

Не відомо, точно чи ні ворог виявляє місця розташування цих об'єктів, але як тільки щось розвідує, обов'язково завдає ударів,

– підкреслив військовий експерт.

Наше військово-політичне керівництво, наприклад, повідомляє про те, що Україна перейшла до стадії масштабування виробництва далекого "Нептуна" чи оперативно-тактичного ракетного комплексу "Сапсан".

Це означає, на думку генерал-лейтенанта у відставці, що ці виробництва розгортаються під землею в певних місцях. І якщо Володимир Путін завдає ударів куди завгодно, чому він буде залишати без уваги ці об'єкти?

Путін відрізняється від Дональда Трампа тим, що він читає та аналізує документи, які йому приносять. Це віцепрезидент США Джей Ді Венс дивиться інстаграм, щоб зрозуміти, що ж відбувається в Україні. А Путін, як старий КДБіст, вихований проводити саме таку роботу,

– пояснив Ігор Романенко.

Відповідно цілі для ударів по Україні в Кремлі обираються з подачі військових, спецслужб, які визначають на поточний час те, що їм потрібно уразити. Росіяни мають досить широкий вибір інструментів, і вони працюють як на покращення якості засобів завдання повітряних ударів, так і на збільшення кількості. І ми це, за його словами, відчуваємо фактично по всій території України.

Проте одночасно накрити всі об'єкти, які росіяни хотіли б уразити, у них немає спроможностей. Тому, на думку військового експерта, ворог концентрується на двох – трьох населених пунктах під час однієї атаки.

Нагадаємо, що проти ночі 16 липня росіяни завдали ударів по Кривому Рогу, Харкову, Вінниці, а також по Одеській та Сумській областях. Окупанти атакували балістичною ракетою "Іскандер-М" та 400 "Шахедами" і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Завдяки роботі української авіації, зенітним ракетним військам, підрозділам РЕБ, безпілотним системам і мобільним вогневим групам було збито 198 ворожих "Шахедів" та інші безпілотники. 145 дронів-імітаторів були локаційно втрачені та знешкоджені.

Ракета "Іскандер-М" влучила по промисловому підприємству в Кривому Розі. Внаслідок атаки кілька районів міста залишилися без світла. Крім того, 57 дронів влучили у 12 місцях, а уламки безпілотників впали на двох локаціях.