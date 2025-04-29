Щоб не пасти задніх: у Путіна була вагома мотивація оголосити "перемир'я" на 9 травня

Владімір Путін оголосив так зване перемир'я на 9 травня, яке має розпочатися від 00:00 у ніч 7 проти 8 травня та триватиме до 00:00 з 9 проти 10 травня. Раніше він запроваджував припинення вогню на Великдень, однак цього разу, заявляючи про перемир'я, очільник Кремля мав іншу мету.

Російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов пояснив у розмові з 24 Каналом, чому Путіну не вдалося предстати в образі "миротворця". Також глава МЗС України Андрій Сибіга відреагував на перемир'я, запропоноване Кремлем, зазначивши, якщо Росія справді хоче миру, вона має припинити вогонь негайно, не чекаючи 8 травня.

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Путін не може сліпо слухатися Трампа

Галлямов зауважив, що Путіна критикували за оголошення великоднього перемир'я буквально напередодні свята. Через це ніхто не встиг до нього підготуватися, і тому воно нібито зірвалося. Саме тому Путін відреагував на критику і цього разу оголосив про перемир'я заздалегідь.

Також важливий чинник, що спонукав очільника Кремля, – він вирішив випередити Дональда Трампа. Він оголосив про припинення вогню до того, як президент США міг би звернутися з такою ініціативою,

– відзначив політтехнолог.

Якби Трамп виступив з такою пропозицією, то, за словами Галлямова, не підтримати її Путін би побоявся – раптом би той образився, а очільник Кремля не хоче сваритися з президентом США.

Водночас Путін не може весь час сліпо слухатися Трампа, тоді це не оцінить його кремлівське оточення. Адже російський диктатор позиціонує себе як самостійного гравця.

Тому він і оголосив першим про перемир'я, щоб не пасти задніх, а задавати порядок денний. Мовляв, Москва продемонструє свій миролюбний настрій, а це саме те, що потрібно Трампу,

– пояснив він.

Проте, на думку політтехнолога, росіяни тут програли, тому що Україна перехопила ініціативу, коли вийшли заяви спочатку глави МЗС України Андрія Сибіги, а потім Володимира Зеленського. Це розставило крапки над "і" та показало, хто дійсно є миротворцем.

Зверніть увагу! У Білому домі відреагували на бажання Путіна провести перемир'я на 9 травня, наголосивши, що очікують від Москви сталого припинення вогню, щоб покласти кінець війні.

Аббас Галлямов додав, що ще одна мотивація Путіна – бажання, щоб військовий парад 9 травня пройшов без обстрілів і прильотів дронів. Однак вона вторинна порівняно з бажанням випередити Трампа.

Нагадаємо, що президент України назвав "черговою спробою маніпуляції" перемир'я на 9 травня, що оголосив Путін. Володимир Зеленський підкреслив, що Україна "цінує життя людей, а не паради", і тому "немає причин чекати 8 травня", щоб припинити вогонь.

Водночас президент нагадав, що Україна ще 11 березня відповіла позитивно на американську пропозицію повної тиші. Також Київ запропонував Росії перемир'я зі свого боку – у двосторонньому порядку припинити удари щонайменше по цивільних обʼєктах. Однак Кремль, за словами Зеленського, постійно відкидає українські пропозиції і намагається обманути США.