Путін перебував у своєму "бункері", а тепер почав шантажувати весь світ, – військовий експерт

Російський президент тривалий час не робив абсолютно ніяких закордонних поїздок, не брав участі в жодних заходах із закордонними делегаціями та гостями. Все пояснюється просто – Володимира Путіна нікуди не запрошували.

Чого очільник Кремля хоче від України та чи може він офіційно визнати тимчасово окуповані території Донбасу – в коментарі сайту 24 каналу розповів військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

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Кремль намагається "виторгувати" поступки

Експерт пояснив, що заявами про "визнання" окупованих територій Донбасу Кремль намагається "виторгувати" більш вагомі поступки в Заходу у відповідь на свої.

На думку Коваленка, розгляд постанови проєкту не матиме вагомого результату. Адже для Росії "катастрофічно не вигідно ухвалення подібного роду рішення". Особливо зараз, коли Москва направляє всі свої ресурси на ескалацію біля кордонів України, як і сухопутних, так і морських.

Проблема в тому, що та ескалація, яку створює Кремль, дозволяє їй вести діалог у вигляді шантажу, тиску, але з усім тим вона викликає Захід на розмову. Зверніть увагу, що був період, коли з Путіним взагалі представники західних країн не спілкувалися протягом майже року,

– зауважив Коваленко.

Експерт наголосив, що з Путіним тривалий час ніхто "не розмовляв" / Фото Getty Images

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Путін "сидів у бункері"

Фахівець нагадав, що Путін перебував у своєму "бункері", тобто був ізольований від закордонних поїздок. І це тягнулося понад рік. Таке абстрагування від зовнішнього світу розбавила зустріч російського очільника у Женеві з Джо Байденом.

Зустріч із Байденом допомогла Путіну визирнути у зовнішній світ / Фото Getty Images

Останні новини про загрозу з боку Росії:

Путін скликав позачергове засідання Ради безпеки Росії на 21 лютого. Тему не називають, однак експерти вважають, що очільник Кремля може офіційно "легітимізувати" проросійських бойовиків на Донбасі.

Голова парламенту Руслан Стефанчук заявив, що Верховна Рада розглядає різні сценарії розвитку російської агресії. Зокрема, в разі потреби в Україні може бути введено воєнний стан, однак наразі про це не йдеться.

Національна поліція України до 26 лютого нестиме службу у посиленому режимі. Наразі понад 2 тисячі поліцейських охороняють 245 об'єктів критичної інфраструктури.

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Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, тому ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!