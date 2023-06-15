Даремно надривалася: Путін підставив Скабєєву

В Росії трапилася розсинхронізація між Кремлем та пропагандистами. Путін підставив Скабєєву в темі із застосуванням снарядів зі збідненим ураном. Поки пропагандистка розмірковувала про можливість масованого удару, бункерний очільник заспівав іншу пісню.

Про це йшлося програмі "Обережно, Зомбоящик", інформує 24 Канал. Крім цієї заяви Владімір Путін попався на черговій брехні.

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Скабєєва даремно надривалася

США можуть передати Україні снаряди зі збідненим ураном, якими планують оснастити танки Abrams. Раніше Велика Британія прийняла рішення надати нашій країні танки Challenger разом з бронебійними снарядами на основі збідненого урану для них. І тоді у російських пропагандистів ой як підгоріло.

"Передача цих снарядів свідчитиме про те, що Захід хоче знищити Україну до кінця, стерти", – випалила в одному зі своїх ефірів путінська посіпака Ольга Скабєєва.

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Вона волала про ядерну небезпеку і прирівнювала ці снаряди до "брудної бомби". Згадала слово "геноцид" щодо тих, проти кого ці снаряди можуть бути застосовані, і хто їх застосовує. Ба більше, вона розкричалася, що це "нацистська зброя".

Натомість російський диктатор Владімір Путін підставив свій волаючий рупор і спалився на черговій брехні.

Боєприпасів зі збідненим ураном у нас багато. І якщо вони (українці – 24 Канал) застосовуватимуть їх, то і ми залишаємо за собою право застосовувати такі боєприпаси. Вони у нас є, ми їх просто не застосовуємо,

– сказав очільник Кремля.

Утім, видання "Мілітарний" з посиланням на телеграм-канал НІП "Тиск" ще в лютому писало: з'явилися перші фото сучасних бронебійних боєприпасів 3БМ60 "Свинец-2", які росіяни застосовують проти української бронетехніки. Серцевина цього боєприпасу виготовлена зі сплаву на основі збідненого урану. Тому Владімір Путін вкотре збрехав.

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