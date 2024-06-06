Я знаю його 40 років, – Байден відреагував на погрози Путіна вдарити по Заходу
Джерело:ABC News
Російський диктатор Владімір Путін знову пригрозив Європі ударами по "чутливих об'єктах". На ці залякування уже відреагував президент США Джо Байден.
Очільник Білого дому сказав, що Путін – непорядна людина. Так він відреагував на коментарі президента країни-терористки про те, що постачання високоточної зброї Україні для ударів по території Росії є прямою участю Заходу у війні.
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"Путін – диктатор"
Джо Байден зауважив, що Путін намагається усілякими погрозами утримати ситуацію у своїй країні під контролем і водночас продовжувати війну в Україні.
Я знаю його понад 40 років. Він мене турбує 40 років. Він непорядна людина. Він диктатор,
– сказав Байден.
Він додав, що Україні дозволено бити лише поблизу російського кордону і не далі 322 кілометрів. А по Москві та Кремлю – і поготів.
"Ми не говоримо про надання їм (українцям – 24 Канал) зброї для удару по Москві і по Кремлю. Лише просто через кордон, звідки вони отримують значний вогонь зі звичайної зброї, яку росіяни використовують, щоб заходити в Україну та вбивати українців", – сказав очільник Білого дому.
"Москва реагуватиме": чим пригрозив Путін Заходу
- Востаннє Путін погрожував Заходу 5 червня. Тоді у російському Петербурзі відбувся форум за його участі. Там очільник Кремля говорив маячню про російську агресію в Україні.
- Зокрема, Путін заявив, що у нього виник справжній "морально-етичний шок" через те, що під російським кордоном на території України з'явилися німецькі танки. Це стало приводом Путіну вкотре заявити, що Росія вважає удари західною зброєю по своїй території, як "пряму війну" проти себе.
- У своїх абсурдних заявах він знову нагадав, що Росія може своєю далекобійною зброєю ударити по чутливих об'єктах країн, які допомагають Україні зброєю.
- Ці погрози уже не перші. Кремлівський диктатор за кожної нагоди намагається нагадати, що у Європі нібито "грають з вогнем" та провокують глобальний конфлікт.
- Додамо, що деякі країни дійсно бояться погроз Путіна. Зокрема, в Угорщині розпочалася істерика через побоювання щодо цього. Тамтешній міністр закордонних справ закликав до мирних переговорів та припинення вогню в Україні.