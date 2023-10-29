Будуть порівнювати з двійником: коли, в разі смерті Путіна, про це стане відомо офіційно

Вкиди про нібито "смерть" Владіміра Путіна час від часу з'являються в інформпросторі. Одною з цілей їх розповсюдження Кремлем може бути бажання виявити тих, хто зрадіє цій новині. В такий спосіб російська влада хоче почистити свої ряди напередодні президентських виборів.

Політична аналіткиня, російська опозиціонерка Ольга Курносова сказала 24 Каналу, що напередодні виборів Кремлю потрібно розворушити російське суспільство, адже серед кандидатів на президентську посаду – знову Путін та кілька малопомітних його конкурентів.

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Почнеться підкилимна гра

Завдяки таким чуткам, росіяни будуть обговорювати, чи дійсно Путін бере участь в президентських виборах, чи його двійник.

Будуть з лінійкою міряти його вуха, ніс, очі, звіряти зріст, порівнювати голос. Це конспірологічна історія. Всім буде чим зайнятися,

– зазначила опозиціонерка.

Проте у випадку, коли очільник Кремля дійсно помре, то в Кремлі будуть намагатися приховувати цей факт не більше кількох днів. Просто всі побачать як почнеться підкилимна гра, і її не зможуть приховати. Буде відбуватися жорстка гра за "спадок"

Для чого Кремль вкидає фейк про "смерть" Путіна: дивіться відео

Росія почала жити значно гірше

Однак Путін за час свого правління створив міцну систему, і на його місця напевно має прийти той, хто продовжить зміцнювати цю систему.

Хоча з іншого боку для тих прийде замість Путіна відкриється вікно можливостей, щоб відкрутити назад ситуацію. Адже є загальний консенсус, що за 21 місяць з початку повномасштабного вторгнення Росія почала жити значно гірше. Проте єдине, що незрозуміло, як повернути Росію на стару позицію.

"Якщо ж так пощастить, що Путін помре, то тим, хто прийде до влади в Росії замість нього, можна буде спробувати побігти у Вашингтон, Брюссель і звичайно в Київ й почати домовлятися. Вони можуть розповідати, як боялися заперечувати Путіну через страх смерті. І Україні за це заплатять більше репарації", – припустила Ольга Курносова.

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