Путін порушив "заповідь пропагандиста", – Латиніна про розкрадання в російській армії

Божевільна російська пропаганда настільки заполонила свідомість росіян та їхнього ватажка, що Владімір Путін сам повірив у брехню, яку розпорядився створити. Як тільки у Росії починаються невдачі на полі бою, натискається "кнопка", яка запускає пропаганду про ядерну зброю.

Про це 24 Каналу розповіла російська журналістка, письменниця та політична оглядачка Юлія Латиніна. За її словами, путінський нацизм хоч і не фейковий, як і гітлерівський, але у Путіна фейкова зброя.

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Не було б крадіжок, не було б війни

Юлія Латиніна переконана, що якби в Росії не було б розкрадань державних коштів, не було б війни. На її думку, нинішній російський режим відрізняється від режиму Адольфа Гітлера своєю фейковою зброєю, про яку здійснили багато шуму.

У Путіна теж нацизм, начебто, не фейковий, але у нього зброя фейкова. У нього стільки свистіли про ці свої "Посейдони", "Сармати" і "Буревісники", що він реально сам у це повірив. Тобто він порушив основну заповідь будь-якого пропагандиста: ніколи не "ширятися" власною пропагандою,

– сказала журналістка.

Письменниця наголосила увагу на тому, що уся ця зброя "судного дня", якою лякає Путін, відіграє таку ж роль, як і в християнський міфології ангели.

Юлія Латиніна розповіла про те, як Путін повірив у власну брехню: дивіться відео

"Ангели, як відомо, літають небом, вони невидимі й у світі з'являються в момент страшного суду. Причому б’ються на тій стороні, яка в них вірить. Абсолютно теж саме було з "сарматами" і "посейдонами", – сказала Латиніна.

Журналістка розповіла, що путінська пропаганда обіцяє застосувати цю зброю, яку ніхто ніколи не бачив, в момент "судного дня". Натомість якщо Росія не хоче показувати цю зброю зараз, під чай війни, то могли б показати танк "Армата", якби їх теж було в достатній кількості, але, очевидно, його теж немає.

Юлія Латиніна підкреслила, що в якийсь момент путінська влада чомусь подумала, що зброя, гроші на розробку якої вони вкрали чомусь дійсно існує та вміє воювати.

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