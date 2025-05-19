Путін пояснив, коли припинення вогню стане можливим

Після телефонної розмови з Дональдом Трампом, яка тривала понад 2 години, російський диктатор вийшов із заявами до журналістів. Зокрема, він розповів, коли саме буде припинення вогню на певний час.

За словами Путіна, перемир'я буде після "досягнення відповідних домовленостей". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ.

Дивіться також "Вирішальна" розмова Путіна і Трампа стартувала: усе, що відомо

Що російський диктатор заявив про припинення вогню

Після розмови з американським лідером Владімір Путін вийшов до ЗМІ та зробив низку заяв про Україну. За його словами, Москва та Київ повинні знайти компроміси, які влаштовують обидві сторони.

Припинення вогню з Україною можливе після досягнення відповідних домовленостей,

– зазначив очільник Кремля.

На його думку, Росія та Україна "загалом на правильному шляху" після поновлення прямих переговорів. Він подякував Трампу за підтримку.

Російський диктатор вважає телефонну розмову "корисною та змістовною". За його словами, Кремль готовий працювати над меморандумом з Україною, зокрема про припинення вогню.

Телефонна розмова Путіна з Трампом тривала понад 2 години. Ще до дзвінка російському диктатору американський лідер кілька хвилин поговорив з Володимиром Зеленським. У політиків запланована розмова також після переговорів Трампа з очільником Кремля.

Які очікування були перед розмовою політиків

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявляв, що Вашингтон очікує від України та Росії реальних дій щодо закінчення війни, а першим кроком стали мирні пропозиції від обох сторін.

Він підкреслив, що США як і раніше "більш ніж готові відійти вбік" в контексті мирних переговорів. Очікувалося, що під час розмови Трамп дасть Путіну зрозуміти, що "є багато економічних вигод від покращення відносин між Росією та рештою світу, але він їх не отримає, якщо продовжить вбивати невинних людей".

Заступник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк зазначав, що розмови Трампа з Путіним та Зеленським врешті можуть призвести до реальних мирних переговорів. На його думку, Захід прямує до санкцій, які спустошать російський енергетичний сектор, атомну промисловість і банківський сектор.

Дональд Трамп вірив, що йому вдасться досягти припинення вогню. Подоляк запевнив, що війна навряд чи закінчиться у цей день, але, на його думку, буде розпочато певний процес, який призведе до справжніх мирних переговорів.