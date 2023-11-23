Путін прилетів у Мінськ на засідання ОДКБ: літак диктатора приземлився, попри негоду

Російський диктатор Владімір Путін 23 листопада прибув до Мінська на засідання ОДКБ. Путін здійснює одну з рідкісних поїздок за кордон після початку повномасштабної війни проти України.

Засідання ОДКБ відбувається без Вірменії, яка вирішила проігнорувати зустріч після того, як Азербайджан заявив про повернення контролю над Нагірним Карабахом, пише 24 Канал.

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Через те, що прем'єр Вірменії Нікол Пашинян відмовився їхати в Мінськ, генсек ОДКБ після саміту організації відвідає Єреван і передасть підписані рішення для приєднання до них. Про це повідомили в МЗС Білорусі.

У 2023 році це тільки четверта закордонна поїздка для Путіна. Раніше він відвідував Астану та Бішкек, а також здійснював візит у Пекін.

Візиту Путіна до Мінська не завадила негода. Зокрема, у четвер Мінськ серйозно засипає снігом. Також, як пишуть білоруські пропагандисти, в Білорусі на 24 листопада оголошено помаранчевий рівень небезпеки через сильний вітер.

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Першим на зустріч ОДКБ прибув президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, якого зустрів білоруський диктатор Олександр Лукашенко. Також до Мінська вже прибув і президент Киргизстану.

Згодом Лукашенко зустрів і самого Путіна, з яким обмінявся кількома словами та рукостисканнями.

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